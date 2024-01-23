台中男亂棒打死胞兄！不滿哥哥啃老向父母要錢 爆發衝突致命

警方依家庭暴力之殺人罪嫌，將游弟移送法辦。（警方提供）

2024/01/23 11:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨夜（22日）發生弟弟打死哥哥的人倫悲劇，台中市警局第三分局預計今天下午，將涉嫌行兇的游姓胞弟依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方歷經一夜調查，這場悲劇起因是游弟不滿年長3歲的胞兄愛喝酒而疏於營生，又長期啃老，向父母伸手要錢，昨夜游兄又再度要錢，他先索要5000元，父母阮囊羞澀，他又說「3000元也好」，引發游弟不滿，兩人爭執時，游弟持球棒將游兄打死。

警方調查，現年45歲的游兄並非無業，他是計程車司機，但沒有很認真開車載客，且又喜愛喝酒，缺錢就向父母家人索要，與弟弟長期為此爭執，其母親是家庭主婦，父親是建築業的工頭，但已經退休，涉嫌打死胞兄的42歲游弟，則是印刷公司的受僱員工。

調查顯示，游兄昨夜又向父母親要錢，他先索要5000元，見父母親不肯給，他說「3000元也好」，游弟指責他啃老，兩人起爭執，演變成互毆，在位於中市東區的住處扭打，游弟隨手持球棒重擊游兄，導致游兄頭部重創，急救後於昨天深夜死亡。

這場人倫悲劇，造成一個家庭破碎，涉嫌殺人罪的游弟，相當的懊悔，父母親也相當悲傷，中市警局依家庭暴力之殺人罪，移送台中地檢署偵辦。

游姓兄弟於住處扭打，游弟涉嫌持這把球棒，重擊胞兄頭部致死。（警方提供）

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