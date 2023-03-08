為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    縱火？台中建案烈焰沖天 工地人員急喊：調監視器看誰進去

    火勢燒得相當猛烈，2公里外都可見烈焰。（記者張瑞楨攝）

    火勢燒得相當猛烈，2公里外都可見烈焰。（記者張瑞楨攝）

    2023/03/08 03:03

    首次上稿 02:35
    更新時間 03:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區太原路接近軍功路，由大毅建設公司興建的住商建案「幸福村落」，今天（8日）凌晨0時56分起火，起火點可能在14樓頂，火勢一發不可收拾，2公里外就能見到烈焰，一直到凌晨2點40分才撲滅。公司王姓經理說，昨天傍晚下班後，巡視工地並關門，工地除了警衛之外，別無他人，不知為何起火，另一位看似工頭男子則對著他人急喊，快去調監視器，看有誰進去？

    這場大火從凌晨近1時起火，一度愈燒愈烈，捲起濃烈的黑煙，從14樓往12樓方向蔓延，整整兩層樓陷入火海。王姓經理說，昨天下班約傍晚5時許，淨空工地，巡視無人逗留後，工地關門，僅留警衛，不知為何起火，他強調，幸好重型鋼筋沒有吊上去，否則後果很能會很嚴重，起火的14樓，堆置的是板模，應為板模起火燃燒。

    記者詢問，是否有人遺留菸蒂之類的火源？王姓經理強調，這個問題他無法回答，他不知道起火原因。

    現場另有看似工頭的男子，急著對現場其他人高喊，去把監視器調出來，看這段時間有誰進入？

    台中市消防局動用八大隊與所屬分隊滅火，但因樓層相當高，雲梯車滅火效率有限，凌晨1時50分，消防員組隊冒險進入火場，企圖從內部控制火勢，一直到凌晨2點40分才撲滅火勢，起火原因尚待調查。

    建築工地14樓火勢往下竄燒，12至14樓層陷入火海，消防局動用雲梯車滅火。（記者張瑞楨攝）

    建築工地14樓火勢往下竄燒，12至14樓層陷入火海，消防局動用雲梯車滅火。（記者張瑞楨攝）

    王姓經理強調，不知道起火原因，工地於昨天傍晚就清空了。（記者張瑞楨攝）

    王姓經理強調，不知道起火原因，工地於昨天傍晚就清空了。（記者張瑞楨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國1旁烈焰濃煙衝天！台中神岡豐洲工業區附近廢棄物大火
    2023/03/07 20:38

    國1旁烈焰濃煙衝天！台中神岡豐洲工業區附近廢棄物大火
    原遠雄醫療預定地燒了31小時10公頃 鍾東錦要求查明是否縱火
    2023/03/07 17:39

    原遠雄醫療預定地燒了31小時10公頃 鍾東錦要求查明是否縱火

    拓展歐洲醫材藍海 崇仁科技取MDR認證
    路過房間覺得熱 少年開門驚見母燒成焦屍
    2023/03/07 16:37

    路過房間覺得熱 少年開門驚見母燒成焦屍
    兩會期間失火 河北石家莊批發市場黑煙直竄畫面曝光
    2023/03/07 11:51

    兩會期間失火 河北石家莊批發市場黑煙直竄畫面曝光

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播