影射盧秀燕挪捷運站配合丈夫炒地皮 前國小校長李順涼判刑

台中市長盧秀燕與丈夫廖述嘉去年委託律師王俊文，對李順涼提出誹謗告訴，法院判李順涼4月徒刑。（台中市府提供）

2023/03/03 13:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕前台中市追分國小校長李順涼，去年1月在名嘴鄭弘儀主持的「寶島聯播網廣播」中說，台中市捷運藍線北移，外界傳聞「盧家（台中市長盧秀燕）的人已經去買土地了，盧家，就是廖家啦（指盧秀燕的丈夫廖述嘉家族）」，盧秀燕委託律師提告，強調自己「身正不怕影子斜」，另外，他又暗指一位秘書收錢安排校長分發，台中地方法院各依誹謗罪判刑3、2月，合併執行4月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，李順涼於去年1月19日下午5時，在寶島聯播網由鄭弘儀主持的「寶島全世界」廣播節目中，評論中市政府規劃變更台中捷運藍線B1站設置位置，他說「你看這次這個政策喔，你看林佳龍規劃的這麼好，她（指盧秀燕）來改變，改變就是利益的問題，甚至我也合理懷疑，盧秀燕自己的家族也摻入在這利益裡面」。

主持人質疑說，B1往北移1.2公里，離開了三井Outlet，B4到B5站往北移450公尺，去貼近顏家的土地，盧秀燕都沒說明，李順涼則說，「學校預定地，其實盧（盧秀燕）家人也已經去買土地了，盧家就是廖家啦，但是我們不是執法人員無法去了解，所以慢慢去看，她不敢解釋就是因為這樣」，「我說這個只能合理懷疑，因為手上沒有資料」，李順涼還說，學校預定地被4個家族買走，分別是「一個姓李、一個姓顏、一個姓張、一個姓廖」。

台中地院審理時，李順涼辯稱，關於校長分發一事，他是依據另一位老師的說法，是善意發表言論，不具誹謗故意，至於盧秀燕部分，他則說，他是談論台中捷運藍線B1站設置位置北移，之所以談及盧秀燕及其丈夫廖述嘉，是有數人告訴他此事，再加上北移會增加300多億的徵收費，他才會合理懷疑是盧秀燕、廖述嘉在捷運站附近買土地，「我在節目中是很客氣的講，我沒有講的很確實，我有請代書幫我查捷運站附近土地的所有狀況，但代書說他查不到，我只是評論有關公眾的事情，沒有要誹謗盧秀燕、廖述嘉的意思」。

法官認為，李順涼的言論，足以使一般人產生盧秀燕是基於廖述嘉所屬家族的土地利益，才會規劃變更中捷藍線B1站，貶損盧秀燕與廖述嘉的名譽，且沒有善盡查證義務，捷運設站是可受公評之事，但仍無從脫卸毀損盧秀燕、廖述嘉的名譽、社會評價，據此判刑各3月、2月，應執行4月，可易科罰金與上訴。

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