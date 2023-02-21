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    全國首見！東海大學引進馬匹 打造校內馬場及馬術中心

    東海設馬未來不只校內學生，另開放民眾親馬體驗。（圖：東海大學提供）

    東海設馬未來不只校內學生，另開放民眾親馬體驗。（圖：東海大學提供）

    2023/02/21 19:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東海大學設有乳牛農牧場，學校擴大農牧場功能引進馬匹，在校園增設跑道與馬廄，成立「東海馬場」，成為國內第一所擁有校內馬場與牧場的大學；目前「東海馬場」除作相關科系學生學習及實習外，校方已成立學生馬術社團，教學生照顧馬匹及騎馬等課程，另東大附小體育課列體驗課程外，另將開放民眾體驗「親馬」教育，打造最鄰近市中心的馬術運動教育基地。

    東海大學校長張國恩指出，東海大學自1975年在校內創立乳牛農牧場，提供學生飼養教育與實習訓練的場域，且東海牛乳品質多年來也打出口碑，擁有不少固定支持者，為活化農牧場的空間及資源，毗鄰東海牧場與東海湖再推動設立「東海馬場」，是全台首座設在大學校內的馬場，除提供學生更多元學習、實習課程外，更將成為東海校園及台中市嶄新的景點。

    兼任東海大學推廣部主任的創意設計暨藝術學院院長許和捷指出，東海有畜產及生物科技系，課程有「馬學」，已往因校園無自有馬場，「馬學」課學生均須到校外馬場實習，目前東海馬場已設有跑道與馬廄，並自台中神岡引進3匹大馬、7匹小馬及專業訓練師資，可作教學與實習用途；此外，去年校內也成立學生馬術社團，透過課程教導學生認識馬匹、照顧馬匹及領馬甚至騎馬等知識，馬場正式成立，校內也多了相關照顧生力軍。

    許和捷指出，除東大生有機會體驗外，另目前東大附小體育課均安排馬匹體驗課程，教學童認識馬匹；因大學部學生為數頗眾，未來是否納入大學部的體育課程，學校還須評估。

    此外，許和捷說，因東海地理位置位於市中心，交通便利且腹地廣大，也將擴大馬場營運的規模，提供民眾馬術相關體驗課程，讓東海馬場成為國內首座校園內馬術教育中心，去年暑假學校已嘗試舉辦體驗營，讓一般民眾體驗頗獲迴響，因馬匹數量有限，目前將先開放週五及週六開體驗課程，因東海是教育單位，體驗課程初期先以「親馬」教育為主，收費也將是「平民價」，初估每小時收費1千元左右。

    東海大學馬術教練王裕權指出，馬術教育除專業的認識馬匹等課程外，可幫助學生在馴服馬的過程中建立自信、互助合作和信任扶持的內在價值，奠定學生未來步入社會後面對困難、人際壓力等的社會能力。

    東海大學引設「東海馬場」，除提供學生實習及學習外，也將放民眾體驗。（圖：東海大學提供）

    東海大學引設「東海馬場」，除提供學生實習及學習外，也將放民眾體驗。（圖：東海大學提供）

    東海大學校內設馬廄引進馬匹，校內設「東海馬場」。（圖：東海大學提供）

    東海大學校內設馬廄引進馬匹，校內設「東海馬場」。（圖：東海大學提供）

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