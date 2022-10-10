陳玄曄成立競選總部 陳柏惟送球棒盼「接棒實踐」

陳玄曄（左）今天舉行競選總部成立大會，陳柏惟（右）送上簽名球棒，象徵「接棒實踐」。（記者陳建志翻攝）

2022/10/10 19:25

〔記者陳建志／台中報導〕前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄以無黨籍投入台中第3選區（烏日、大肚、龍井）市議員選舉，今天舉行競選總部成立大會，蔡其昌競選總部執行總幹事陳大鈞、立委林昶佐、陳柏惟等人都到場站台，陳玄曄表示，為了延續3Q服務鄉親的精神投入選戰，希望鄉親朋友們幫忙拉票，讓自己有機會繼續為地方努力，陳柏惟則說，一直想在烏日打造河濱公園、大肚需要完整的都市計畫，龍井需要運動場館，這些計畫必須要陳玄曄來接棒完成，強調陳玄曄當選，不但自己會當助理，堂哥也一定會用120%的努力，一個人當3、4個人拚，請大家為他拉票、讓3Q團隊接棒實踐。

陳玄曄今天成立競選總部，現場醒獅戰鼓帶來精彩的表演，陳柏惟辦公室前主任、目前投入高雄三民區市議員選舉的陳建良也特別北上擔任主持人，現場「凍蒜」聲不絕，並有小朋友特別準備自己的畫、志工錄製影片送給陳玄曄，希望他可以當選。堂弟陳柏惟則獻上簽名球棒、為陳玄曄披上綵帶，象徵「接棒實踐」，2人還在台上相擁。

陳玄曄在「凍蒜」聲上台表示，自己國中畢業從洗碗工開始做起，一路當到主廚，陳柏惟選上立委後收掉餐廳，從政治素人開始努力學習，真的很辛苦。後來經過惡意的罷免，一路跟著苦行、騎車回到選區，自己也很難過，為什麼這麼努力還被罷免？決定要接棒努力，延續3Q精神。強調對於親子、交通、建設、銀髮族都有各種規劃，要讓地方經濟發展起來，城鄉要接軌，很多擱置很久的事情要做，拜託鄉親朋友們幫忙拉票。

陳柏惟站台時表示，小時候常跑去堂哥家，受到哥哥的影響很大，他的事業很成功，有很多好友，很謝謝哥哥一路上的支持，並願意接續起這個棒子。強調這段期間哥哥當自己的分身，讓人罵、幫他走遍各種地方，希望自己的團隊都當選，讓哥哥接續自己的工作，擔起照顧烏大龍鄉親的工作。

陳柏惟懇請鄉親投給真心要服務、打拚，不為個人利益的團隊，這是讓全台灣看到烏大龍的機會。並說自己一直想在烏日打造河濱公園、大肚需要完整的都市計畫、龍井需要運動場館，這些計畫必須要陳玄曄來接棒完成。強調我們有藍的朋友、有綠的朋友，也要一個無黨的朋友就是陳玄曄。只要當選一定會用120%的努力，一個人當3、4個人拚，請大家為他拉票、讓3Q團隊接棒實踐。

陳玄曄今天舉行競選總部成立大會，醒獅送上鳳梨象徵「好運旺旺來」。（記者陳建志攝）

陳玄曄今天舉行競選總部成立大會，陳柏惟上台站台呼籲鄉親幫忙拉票，兩人並在台上相擁打氣。（記者陳建志翻攝）

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