大亂鬥一人喪命 議員質疑台中治安 警局：6小時全抓到

針對議員質疑中市治安不靖，警局回應說，6小時全抓到人。（民眾提供）

2022/08/02 18:45

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕台中市繼上月兩起槍擊案，造成一死一傷悲劇，昨天台中清水又發生25人械鬥，1名少年枉死的命案，民進黨市議員林德宇質疑，兩週內一再發生受各界關注的重大治安事件，這絕非可用個案來解釋帶過，市長盧秀燕最近因傷請假，難道連警察局蔡蒼柏，也跟著請假了嗎？對此，中市警局回應，客觀數據顯示，中市治安屬於「前段班」，警察局會持續精進偵查能量與作為。

林德宇等綠營議員質疑，台中市政府警察局長蔡蒼柏必須清楚告訴市民，目前台中的治安狀況到底怎麼了？不能因為是市長盧秀燕最近因傷請假，連警察局蔡局長也跟著請假嗎？這樣重大治安事件一而再、再而三，這個絕非個案，市民有權利知道，目前台中市治安狀況，以及警察、警力對於改善治安的具體作為。

他強調，市民都不希望這種治安個案一再發生，當個案一再發生，就會變成「通案」，「通案」將引起市民的恐慌不安，「通案」就是台中市城市形象會因此累積受傷害，影響到大家對台中市治安的信任度，拜託警察局長硬起來，對台中市治安提出改善之道。

議員王立任也質疑，「請問警察局蔡局長，這又是民代和媒體帶風向、見縫插針嗎？」，請市長與警局長拿出魄力，不能只是做敷衍民代和媒體的「活動」，更非市長媽媽（盧秀燕）在臉書震怒。

對此，中市警局回應，「清水勞資糾紛暴力事件」案，清水分局員警獲報後立即啟動快打，在6小時內將全案涉案25人全數解送分局到案、立即偵破移送地檢署偵辦，希望各界能體恤積極偵辦案件的員警，鼓勵第一線辛勞的執法人員。

中市警局還強調，針對街頭聚眾鬥毆案端，採取啟動快打警力、加強臨檢夜店等場所，建立「街頭聚眾鬥毆資料庫」及「治安情資蒐報資料庫」等措施防範，另外，數據顯示中市治安屬於「前段班」，警局對於惡性重大的犯嫌，也會強化相關證據，請地檢署向法院聲請羈押，避免反覆再犯。

針對議員質疑中市治安不靖，警局回應說，6小時全抓到人。（民眾提供）

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