6歲男童模仿性愛動作 爸媽氣炸告「教友」卻判無罪

台中地院與台中高分院都認為證據不足，判決周姓教友無罪。（記者張瑞楨攝）

2022/05/05 08:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年僅6歲的男童，某夜自己玩耍時，父親驚見他做出性愛的動作，嘴巴還發出「嗯嗯」聲音，父母追問時，男童說他於教會上英語課時，「大哥哥」帶他到教會的小教室、地下室，壓在他身上，做上述的動作，父母拿出教會的合照，兒童指認「大哥哥」是周姓教友，氣得控告周男強制性交罪，法官卻認為，除男童證詞之外，別無其他證據，判決周男無罪。

判決書指出，男童的父母指稱，2019年8月26日晚上入睡前，夫妻在談話，兒子卻突然做出性愛的動作，身體前後搖動，發出「嗯、嗯」聲音，做了很多次，夫妻詢問兒子為何如此，兒子說，他在教會時，有人對他做這個動作，夫妻兩人強調，兒子從未見過這種電視（此色情片），夫妻親密也未曾給兒子看過。

父親說，兒子說，他躺在地上，有一個「大哥哥」壓在他身上做此動作，至少有兩次，其中一次在教會的小教室，一次是教會的地下室，夫妻遂把過去在教會拍的照片，拿出來給兒子指認，兒子指著「周先生」，父親強調，「我就覺得很奇怪，怎麼會是周先生，我還故意用其他照片問我兒子，是不是有認錯人，我兒子說不是」。

父親強調，「童言無忌，天真無邪」，兒子說法可信，不過，男童在警訊時，說法又不同，他說，「大哥哥」將手伸進他內褲，用手抓他生殖器。

台中地院認為證據不足，判決周男無罪，檢方上訴二審，母親也說，某天兒子在教會失蹤，她在教會小教室找到人，當時兒子手揉眼睛躺在地上哭，周男在他旁邊，對此，周男辯稱，當天是媽媽拜託他找兒子，他找到男童不到兩分鐘，媽媽就來了。

台中高分院法官認為，兒童模仿的動作，與警訊所指的動作，兩者並不相符，另外，教會的主教作證說，英語課程結束後，教友、傳教士會留下來聊天，之後再陸續離開，兒童失蹤當天，還有其他人一起找男童，周男能於這種情況下，還能伺機強制猥褻男童，此說違反了經驗法則，檢方所舉的證據，不足以證明周男觸犯強制性交罪，據此判決無罪，全案確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法