台灣社區棒球賽50多隊台中開打 盼改善停車空間

國際獅子會300-C2區結合台灣社區棒球協會今天舉行「台灣社區棒球賽」，吸引全國50多支球隊參賽。（記者陳建志攝）

2022/02/27 20:35

〔記者陳建志／台中報導〕國際獅子會300-C2區結合台灣社區棒球協會今天在台中烏日榮泉棒壘球場舉辦「台灣社區棒球賽」，吸引全國國小到高中50多支球隊參賽，立法院副院長蔡其昌和立委林靜儀擔任開球貴賓，蔡其昌強調中華職棒將有第6隊，特別來關心社區棒球隊，希望台灣棒球向下扎根，因球場附近停車不便，球友和里長希望能解決停車問題，林靜儀表示將儘速邀集三河局會勘改善。

「台灣社區棒球賽」今天在烏日榮泉棒壘球場開打，國際獅子會300-C2區劉梓銘總監和多位獅友、立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、市議員吳瓊華、前立委陳柏惟、榮泉里長何聰智等人都出席。

國際獅子會300-C2區劉梓銘總監表示，3年前結合獅子會和台灣社區棒球協會幹部，在烏溪河畔蓋了三座棒球場（烏日榮泉棒壘球場），作為推廣棒球的基地，感謝立委何欣純、前立委陳柏惟和三河局協助鋪設便道，讓車子可以進到球場，未來希望持續解決停車問題。

立法院副院長、中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，中華職棒聯盟有公益計畫，包括舉辦比賽和捐贈球具，就是希望推動基層、社區棒球，強調打棒球除了可以讓身體健康，更可以透過比賽學到很多精神，例如3出局叫1局結束，打完9局才叫比賽結束，就跟人生一樣，那怕只剩最後1個打者，都有可能打出逆轉的全壘打，因此輸贏在最後，千萬不要輕言放棄。

立委林靜儀也說，在國際獅子會300-C2區劉梓銘總監等人努力下才能有這麼好的場地，身為民意代表會繼續努力，讓大家有更好的場地打球、運動；至於大家關心的球場停車問題，會儘快邀集三河局會勘，尋求改善的方法。

主辦的陳昆廷則說，約10年前開始舉辦「台灣社區棒球賽」，當時只有8隊參加，今年已經擴大成來自全國，包括少棒低年級組、高年級組、青少棒、青棒共50多隊參加，希望能讓棒球進入社區向下扎根。

「台灣社區棒球賽」今天比賽，立法院副院長蔡其昌（右1）和立委林靜儀（左1）擔任開球貴賓。（記者陳建志攝）

「台灣社區棒球賽」今天開打，全國有50多隊參賽。（記者陳建志攝）

「台灣社區棒球賽」在烏日榮泉棒壘球場開打，因停車不方便，參賽者希望未來停車空間能更完善。（記者陳建志攝）

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