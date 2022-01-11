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    台中南埔棒壘球場優化 新增圍網、無障礙廁所設施

    大安南埔棒壘球場優化後，將新增圍網、無障礙廁所設施。（記者張軒哲攝）

    大安南埔棒壘球場優化後，將新增圍網、無障礙廁所設施。（記者張軒哲攝）

    2022/01/11 16:46

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安區南埔簡易棒壘球場2020年3月正式啟用，座落於大安區，緊鄰海堤，提供在地愛好棒壘球運動民眾使用，也為觀賞夕陽的濱海球場。去年10月圓規颱風來襲時，球場高架圍網遭強風吹襲後倒塌，經市府運動局緊急修繕，已於去年11月完工並開放使用，台中市府運動局今日指出，未來將新增圍網及無障礙廁所等設施，打造更舒適的運動環境。

    台中市府運動局指出，去年10月圓規颱風來襲，台中出現6級強陣風，南埔棒壘球場高架圍網遭強風吹襲倒塌，運動局於去年10月立即偕同搶災廠商現勘，針對球場因颱風毀損部分緊急修繕，除倒塌圍網移除，並新設耐強風的彈性圍網及高強度繩索，已於去年11月完成修繕。

    今日勘查，市議員李榮鴻、施志昌及大安區公所、大安區慢速壘球協會、工程顧問公司及營造團隊等均派員出席。施志昌表示，為了讓棒壘球的球友有完善與安全的環境，也避免未來護網一直遭受強風吹毀，在立法院副院長蔡其昌的協助下，向體育署爭取了135萬，市府運動局配合編列90萬預算，為球場護網加固，並打造無障礙環境。

    運動局表示，為優化該棒壘球場，持續增設周邊設施，經市府爭取「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫」中央補助，積極向教育部體育署提報改善計畫，已獲中央核定改善計畫共225萬元經費，其中中央補助135萬元、市府自籌90萬元。此次改善包括新設圍網、裁判室及備賽球員休息室、無障礙廁所等，針對球場周邊增設支柱及圍網、廁所空間及無障礙設施也一併納入改善，充實既有簡易棒壘球場，讓運動環境再升級。

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