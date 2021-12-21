台中農業局收購200公噸有機米 供應152所中小學午餐

賴厝國小學童利用有機米DIY三角飯糰。（農業局提供）

2021/12/21 22:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動有機米供應校園午餐使用計畫，一年收購200公噸有機米，供給台中市152所中小學、近11萬名學童食用，並於今天舉辦發表活動，由有機米開鍋儀式揭開序曲，賴厝國小學童隨後利用有機米DIY三角飯糰，品嚐美味又健康的好米。

農業局指出，去年度有機米提供國小校園孩童食用反應極好，所以今年提高收購目標至200公噸有機乾穀，碾製120公噸有機米供應校園，希望讓更多孩子享用有機米，為推廣食農教育，更製作動畫及食農教育影片，深入校園，以低、中、高年級孩子的語言，說明有機米從產地到餐桌的過程，搭配食農體驗，讓孩子下田收割、親手製作有機米飯糰，體會吃在嘴裡的每一口飯，粒粒皆辛苦。

農業局表示，市府輔導農民轉種無毒有機米，目前通過驗證戶數共44戶、面積約150公頃，主要分布於大里、大甲、大雅、外埔、后里、清水及霧峰等區。今年台灣面臨56年來最大乾旱，長時間缺水導致農作大受影響，政府輔導農民轉作，祭出停灌補助，幸部分地區地下泉水豐沛，稻米以泉水灌溉，致在這波限水抗旱的艱困時期，約9成有機米農民照常種植，讓台中市的孩童有足夠的有機米食用。

賴厝國小學童一起用有機米DIY製作三角飯糰。（農業局提供）

台中市農業否局收購200噸有機米，以供應台中市152所中小學午餐。（農業局提供）

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