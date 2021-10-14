明道中學校車車禍 家長致電教官室竟遭斥喝

明道中學委外經營載學生上下課的遊覽車，今天下午5點發生車禍。（民眾提供）

2021/10/14 21:52

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閃左車撞右車 中市明道中學校車車禍 2駕駛8學生送醫

〔記者何宗翰／台中報導〕明道中學委外經營載學生上下課的遊覽車，今天下午5點發生車禍，8名學生擦挫傷送醫，其中一名學生家長向本報投訴，事發後打電話去教官室詢問，接聽電話的林姓女職員不但不清楚狀況，也毫無緊急意識，還說她已經下班，最後竟還大聲斥喝：「能不能掛電話了！」

校方回應，經查，教官室並沒有這位林姓女職員，車禍第一時間學校就接到消息，由於車禍發生地點離學校有段距離，當時所有教官及相關教職員都已經趕往現場處理，教官室內應該已經沒有人在，當時已經是下班時間，也不清楚電話被轉接到那個單位，又被誰接了起來。

校方強調，日後會要求所有教職員注意電話禮貌，像是接到家長電話詢問學生狀況這麼重要的事，無論下班與否都應該把事情處理好。

投訴家長指出，5點20分打電話去明道，接聽的是教官室林姓女職員，她想知道學校是否接到這個消息？並且想知道車禍目前狀況，但女職員不但說不知道，還說已經下班，只是個留在辦公室聽電話的職員，毫無緊急意識。

「身為母親，聽到小孩發生如此嚴重車禍想當然是非常緊張，急需找到了解現場情況的人士。」家長指出，女職員不但無法協助處理，連問她貴姓大名也遲遲不敢講，還反問「小姐那你是誰？叫什麼名字？」她最後說會去投訴學校，對方竟嗆聲「你去啊！」還一直大聲斥喝「能不能掛電話了！」

投訴家長指出，職員就是代表學校，這位女職員不但危機處理差勁、應對進退也失格，如何為人師表？更破壞了明道教育的招牌，身為家長對此感到遺憾。

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