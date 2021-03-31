台中市府人事異動 勞工、文化、觀旅局長換人

新任勞工局長由原文化局長張大春接任。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/03/31 17:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府今天下午宣布3個局處人事調整，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，市府強調「內升外補、重視女性」進行人事調整，台中市政一棒接一棒，穩健步伐繼續打拚。

市府說明，勞工是台中拚經濟重要的力量，照顧台中市140多萬的勞工朋友是市府重要使命，本次局部人事變動，以勞工局長出缺進行整體性調整，新任勞工局長由曾任台中縣勞工處長、台中市勞工局副局長的原文化局長張大春接任。

市府表示，張局長過去在勞工局、處任內，推動勞工福利，維護勞工權益，行事風格與人為善，將借重張局長豐富的行政經驗，與推動勞工政策專業，攜手台中市各工會同心共進，提升勞工服務量能與創新。

新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，陳局長曾任台中縣、市文化局科長、文化部文化資產局秘書室主任、簡任研究員，長期在文化部門服務，深受文化界肯定。兩位局長都從基層公務員做起，一步一腳印服務至今，未來將繼續親力親為帶領同仁為民服務。

新任觀光旅遊局長由台中資深媒體人韓育琪接任，韓局長曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等國家各大節慶活動，借重豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進；原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，借重其豐富行銷經驗與推廣觀光業務的能力，協助台中市政、行銷台中。

新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任。（記者蔡淑媛翻攝）

新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任。（記者蔡淑媛翻攝）

原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問。（記者蔡淑媛攝）

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