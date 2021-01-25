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    惡劣！台中居檢台商外出7次 盧秀燕：重罰50萬以上

    台中市長盧秀燕（左2）表示，台中返國台商居家檢疫卻外出7次之多，惡行重大將重罰50萬元以上。（記者陳建志攝）

    台中市長盧秀燕（左2）表示，台中返國台商居家檢疫卻外出7次之多，惡行重大將重罰50萬元以上。（記者陳建志攝）

    2021/01/25 13:45

    ［記者陳建志／台中報導］台中市一名男台商1月21日自中國返台，居家檢疫期間多次違反規定離開住處，嚴重違反防疫規定，台中市長盧秀燕今天出席大里公園街道路打通開工典禮時受訪表示，這名台商不顧家人、左鄰右舍及台中防疫安全「惡行重大」，市府已強制送至集中檢疫所、不得外出，也將依《嚴重特殊傳染病特別條例》處10至100萬元罰緩，且一定重罰，不會低於50萬元。

    盧秀燕今天上午出席大里公園街道路打通開工典禮時受訪強調，因應武漢肺炎疫情，所有入境旅客須居家檢疫14天、不得外出，但這位台商竟一而再、再而三，在居家檢疫期間前後外出7次之多，可以說是惡行重大，市府除強制送至集中檢疫所，也將依法重罰，絕不寬貸。

    此外，衛福部桃園醫院群聚感染疫情持續擴大，媒體詢問台中如何因應？盧秀燕說，昨天疾管署已經將桃園醫院整個都列為紅色區域，有約5000人要居家隔離、檢疫，強調市府在群聚感染案發之初，就已提高防疫作為，近日疫情更顯嚴峻，她已要求儘量減少百人以上大型群聚活動，就連戶外活動也請大家戴上口罩，感謝市民連日的配合，但為確保防疫，未來仍需市民配合共度難關。

    盧市長強調「不管是哪裡人，我們都是台灣人！」台中市政府對於桃園市政府會持續關心、給予協助，面對艱困時刻，更需要大家互相關心、互相力挺、互相幫忙，台中會繼續支持桃園，一起度過難關。

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