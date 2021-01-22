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    3月大女嬰猝死母稱「睡著了」 警抱過來驚覺不對勁…

    女嬰媽媽李女去年懷著龍鳳胎流落街頭、住地下道，相關單任前去關心協助。（記者蔡淑媛翻攝）

    女嬰媽媽李女去年懷著龍鳳胎流落街頭、住地下道，相關單任前去關心協助。（記者蔡淑媛翻攝）

    2021/01/22 18:40

    相關新聞連結：
    台中3月女嬰猝死 母情緒激動難言語

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天（21日）發生李姓母親與劉姓前夫吵架，3月大女兒卻死亡的離奇事件，檢警今天（22日）下午相驗，女嬰雖無外傷，卻懷疑內情不單純，已諭知這對父母限制住居，將於下週解剖釐清死因。此案最離奇是，當時劉男報警指稱「發生糾紛」，員警到場時，李母聲稱女兒「睡著了」，不料，警察把女嬰抱過來，卻感覺不對勁，才驚覺手上抱著的是死嬰。

    台中市家防中心調查，現年37歲的李母曾是遊民，去年10月早產生下僅1500公克的女嬰，她與43歲劉姓前夫疑因家庭暴力而離婚，但近期破鏡重圓同居，被社會局列為脆弱家庭，社工曾於探訪時發現，李母照顧女嬰的環境不佳，也不太會照顧，社會局給予經濟輔助與傳授照顧技巧。

    中市警方調查，昨晚李母向劉男要生活費，兩人又因經濟問題爭吵，劉男離開兩人同居的套房，到社區中庭向警方報案「發生糾紛」，員警馳抵時，他陪同上樓，警方見房內凌亂，且有嬰兒用品，詢問李母「小孩呢？」，李母回說，「在睡覺」，把女嬰抱出來，女嬰乍看宛如熟睡，不過，員警順手抱過女嬰，卻驚覺不對勁，趕緊通報救護車，但抵達醫院前即已死亡。

    李母偵訊時情緒激動，一度難以言語，她說，不知道女兒為何死亡，當時兩人吵架，她以為女兒已經入睡，劉男也宣稱對女兒死亡毫不知情，兩人也都否認有傷害凌虐女兒，台中地檢署今天下午相驗，初步檢視女嬰無外傷，但李母與劉男可能有疏忽之處，限制兩人住居，下週解剖釐清死因。

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