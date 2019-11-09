林右昌助選莊競程：蔡英文、民進黨是最好的 沒有第二選擇

基隆市長林右昌陪台中市第五選區立委參選人莊競程到太原夜市掃街拜票，攤商熱情送上小吃。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-09 22:02:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕基隆市長林右昌今晚為第五選區民進黨立委參選人莊競程到太原夜市掃街拜票，面對民眾黨、親民黨都提名立委參選，曾任黨主席的他強調，民進黨主張一直很明確，現在更面對中共威脅，相信選擇總統蔡英文、民進黨是最好的選擇，才能夠保障生命財產、自由民主，沒有第二個選擇。

對於第三勢力崛起，林右昌說，蔡英文守護台灣的決定與表現有目共賭，總統勝選，如果國會無法過半，推動政策、守護台灣無法全力發揮，因此每席立委重要關鍵，而不分區立委名單將在11月13日送到中執會討論議決，區域立委參選人也很努力，他強調希望台灣更好，小英的政策延續，民進黨是最好的選擇。

林右昌也說，這次特地從基隆開3小時的車到台中為莊競程助選，看到39歲的他，就想到自己第一次參選基隆市長是38歲，「年輕人就是有幹勁，政見打到重點」、「給年輕人機會，就是給城市希望」，他認為，台中需要這股進步的力量。

林右昌也傳授選舉心得，「候選人代表不同政黨，心中不用分藍綠」每個人都是爭取的對象，他也分享市長連任，票數成長最多是眷村，增加15％，以莊競程的學經歷及誠懇，可以打動北北屯台中的市民。

林右昌陪同莊競程到北屯太原夜市掃街，兩人身材高大在夜市特別受到矚目歡迎，林右昌一一與攤商與逛街民熱情眾招呼、握手，親切態度獲得不少選民求合影，看到小朋友還拿出神秘禮物，讓大人小孩相當驚喜，林右昌知名度高，一路上不斷向民眾推薦莊競程，也傳授他拜票撇步，他也說太原夜市不同基隆夜市是固定攤位，

面對第五選區立委多達6人參選，國民黨的沈智慧，民眾黨提名謝文卿，近日再增親民黨提名前職棒選手賴建豪，還有安定力量林秋屏，無黨籍段體佩，選情爆炸。

莊競程說，台灣民主價值就是每個人都有參選的自由，不像上週香港黃之鋒的選舉資格遭到取消，這在台灣是不會發生的，大家能投入選舉的民住制度，相當樂觀，會按照他自己的步調打這場選戰，勤走基層、不分黨派，以誠墾的心握遍每雙手，只要做對的事能獲得認同，相信可以翻轉北北屯。

沈智慧則說，參加選舉是每個人都有的權力，任何人參選都給予尊重，最重要的是把自己做好，多拜訪選民、爭取認同，讓選民做最智慧的抉擇。

基隆市長林右昌陪台中市第五選區立委參選人莊競程到太原夜市掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

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