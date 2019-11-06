台中違章工廠大火調查出爐 業者換地重起爐灶

大雅區違章工廠大火造成兩名年輕消防員殉職，業者除了門市招牌拆下，公司貨車車身的「群峪」字樣也被塗銷。（民眾提供）

2019-11-06 20:18:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大雅區違章工廠大火造成兩名年輕消防員殉職，引起社會嘩然不捨，經調查，釀禍原因是「配電線接入工廠內的電線短路，引發電氣走火。」只是悲劇發生迄今一個多月，未看到業者對殉職消防員家屬提賠償，反如同人間蒸發般還轉移陣地持續做生意準備重起爐灶，令人情何以堪。

發生在上月3日的這起火警，造成台中市消防局特搜大隊西屯分隊員謝志雄、張哲嘉不幸火場罹難，引起社會震驚，外界更急欲了解起火原因，消防局密集進入火場採證、勘查，儘管火場內大部分物品已經燒燬，火調科人員仍不放過任何蛛絲馬跡，逐步清理火場。

消防局說，經調閱監視器畫面、關係人訪談筆錄、分隊到場觀察及現場燃燒現象，因建築物有塌陷現象，也請廠商配合切割C型鋼樑及清理大量殘餘物，整個區域清理復原後將採集證物送消防署鑑析，近日火災鑑定報告出爐，據了解，起火原因是配電線接入工廠內的電線短路，引發電氣走火釀災。

一名資深消防員表示，一般違章鐵皮工廠對於配電方式較為草率，容易受到外力導致漏電，此次起火的鐵皮工廠周邊稻田圍繞，因空曠風勢較大且老鼠多，電線長期受到強風吹襲拉扯，或遭老鼠咬破造成電線失去塑膠保護漏電，一旦銅芯外露碰到工廠的鐵皮或工機具，會產生火花，加上廠內堆放紙器、南北貨等易燃物，才會引發不可收拾火勢。

而工廠負責人、群峪股份有限公司老闆陳俊孚，曾加入警友會及義消顧問，在地方人士眼中相當熱心公益，此次發生憾事當時據友人轉述，他表示會負起責任，但諷刺的是，悲劇發生迄今已一個多月，沒有看到業者對殉職消防員家屬提賠償，他卻如人間蒸發。

儘管火警現場兩家違章工廠已遭勒令停工，業者卻轉移陣地忙著做生意，除了門市招牌拆下，公司貨車車身的「群峪」字樣也被塗銷，實令人情何以堪。

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