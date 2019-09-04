「全台最強大哥」之父過世 得年98歲

2019-09-04 13:38

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區政商界聞人呂崇民資產雄厚加上為人相當義氣，政商界吃得開不說，在江湖社團更是說話極具分量的角色，也因此有「全台最強大哥」的稱號，其父親呂國震昨晚過世，得年98歲，家屬哀慟不已，今天在中市老家低調布置簡約樸素靈堂，但前往吊唁親友仍絡繹不絕。

群園集團總裁呂崇民與前總統府秘書長馬永成是親戚，妻子華真真曾是當紅影星，他曾經營救過台中市議長張宏年，而在江湖上重然諾、行事風格不偏不倚的「憨面老大」李照雄，九年前揮別塵世後，也是由他擔任治喪委員會的總召集人，這些具有高度故事性的話題，讓許多人對他更加好奇。

事實上，他看起來雖然有些霸氣，但卻帶著書生靦腆的氣息，他交友廣闊卻深居簡出，創辦的群園社會福利基金會，長期扶助低收入戶、失學兒童、中輟生等弱勢族群與社會邊緣人，身邊的員工透露，呂崇民行事低調到助人也不為人知，在南亞海嘯發生後，人在美國的他，以電話委託秘書捐款一千萬元，這件事連公司內部也鮮為人知。

而呂崇民出身台中望族，父親呂國震經營金融業「第七銀行」，十多年前他為了幫已經八十多歲的父母親風光祝壽，席開50桌素食筵席並為結婚60年的父母親舉辦鑽石婚紀念酒會，政商演藝界人士都出席，甚至也有媒體大亨出動轉播車全程錄影，充分展現深厚的人脈。

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