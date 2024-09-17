屏東老人安置養護補助調高 每月2.4萬

屏東縣老人公費安置養護費補助提升到24000元。（屏縣府提供）

2024/09/17 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣進入超高齡社會，老年人口至今年七月已超過全縣人口二十％，為滿足低收入戶及中低收入戶失能老人公費就養需求，並因應消費者物價指數漲幅，屏東縣老人公費安置養護費補助自今年八月起由原先每月二萬二千元，提升至每月二萬四千元，以減輕長者或家屬經濟負荷，二百五十家庭受惠。

公費弱勢失能就養 250家庭受惠

縣府社會處表示，公費安置養護人數目前有二百三十七人，今年預估還會增加十五到二十人，這些安置的老人都是低收、中低收重度失能需要長照者，以及無子女中度失能的專案對象，每個月的安置費用每人二萬八千元到三萬元不等，以往政府補助二萬二千元，家屬還要自付額六千到八千元，對家屬是長期負擔，增加補助金額後，可減輕家屬負擔，縣府估計每年約增加一千萬元預算，每年要編列近一億元經費支應。

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補助照護費 每月最高5千元

社會處指出，近年來申請公費安置的長者，有越來越高比例是處於無扶養義務人或子女無力扶養的情況，因此自今年八月起，除每人每月補助既定的養護費和管路營養品費外，另增加補助該類長者於公費就養期間，因健康狀況所衍生的額外照護費（如廔口護理費、就醫車資、檢驗費、特殊節日看護費加價加收等），每人每月以五千元為上限，使長者在機構獲得更充分的照顧。

縣府表示，持續透過政策提升老人福利，調升養護費補助、增設額外照護費用及強化福利機構安全設施，不僅減輕家屬的照顧負擔，也確保長者能夠更加完善的安養天年，彰顯對高齡社會的因應與長者照護的重視。

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