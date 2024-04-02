大武山成年禮 44青年挑戰成功

學員們在著名的喜多麗斷崖路段合影。（大武山成年禮紀錄組張凱強提供）

2024/04/02 05:30

最硬斗！三天兩夜 稜線低溫、風雨考驗意志 大馬僑生也來參與

〔記者羅欣貞／屏東報導〕歷經三天兩夜的自我挑戰，今年參加大武山成年禮的四十四名青年學子昨天完成攀登之旅，平安返抵屏東縣政府接受表揚，學員感動說「我們一起走完這趟旅程，真的做到了！」；擔任總領隊的屏東大學校長陳永森還連續兩年在步道同路段喜遇藍腹鷴，見證山林保育成果。

負重逾15公斤 登上檜谷山莊

有「最硬斗成年禮」之稱，由屏東縣政府舉辦的大武山成年禮，每年均吸引年滿十八歲的大批青年學子挑戰自我，今年邁入第二十七屆，主題為「時光之穗」，有百餘名學子報名，歷經負重及環境生態兩階段行前訓練後，甄選出四十四位青年挑戰攀登北大武山，以大武祠為終點而不登頂。

隊伍在三月三十日出發，由屏縣府消保官吳清宜、屏東大學校長陳永森擔任總領隊，首日天氣良好，學員負重逾十五公斤的背包，重裝約五小時從海拔約一千兩百公尺的新登山口，攀登六．八公里路程，至海拔兩千一百多公尺的檜谷山莊，隔日天氣驟變，稜線上不到攝氏十度的低溫與風雨，考驗學員們的意志。

「你們都是最棒的！」屏東縣副縣長黃國榮昨天在縣府迎接學員歸來，他表示，年輕勇者們在築夢的年紀，一起肩並肩走入大武山懷抱，寫下屬於自己的青春故事，透過成年禮，讓青年體會到敬畏山林、保護山林的理念，了解團隊合作的重要。

今年四十四位學員中，有二十名是屏東子弟，其餘來自外縣市，還有馬來西亞僑生；有三位學員去年因故未能全程參與訓練，今年捲土重來終於如願。另外，去年從屏東大學視覺藝術系畢業的李欣柔，今年在同學邀約下挑戰成年禮，因身體不適，首日才走到一．七五Ｋ就想撤退，但在隊員鼓勵以及消防局特搜人員陪伴下，最後一個走到檜谷山莊，隔日成功攀上大武祠，她昨天喜極而泣說「未來人生碰到困難，不會再輕言放棄了」。

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