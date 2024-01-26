屏東奇幻大津點燈 夜光山林驚豔

走到步道終點就有最美的「彩虹瀑布」迎接遊客。（記者羅欣貞攝）

2024/01/26 05:30

高樹大津瀑布打造14組光影裝置 今起至2/25開放購票進場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府在高樹鄉大津瀑布推出屏北全新的文化觀光品牌活動「奇幻大津」，昨晚由屏東縣長周春米、高樹鄉長梁正翰、出身高樹的暖男藝人温昇豪共同點燈揭幕，與高樹鄉親一起搶先體驗夜光山林，尤其光影瀑布如夢似幻，令眾人讚嘆。

屏東縣政府舉辦首屆「奇幻大津」光影沉浸體驗，未演先轟動，暖身試營運期間吸引在地居民熱烈參與，更引起來自各地山友關注，詢問度超乎預期；周春米表示，自一月二十六日起至二月二十五日，除了ibon及官網線上購票，每日限量兩百張現場購票。

縣長︰沿185縣道從早玩到晚

周春米說，大津瀑布是屏北高樹地區知名遊憩景點，也是最美一八五縣道沿山公路起點，縣府打造全新屏北文化觀光，結合山林瀑布，以四大主題展區、十四組光影裝置呈現不同絢麗光景，走一趟奇幻大津，就能感受結合文化、美景和生態的探索活動，龍年踏春旅遊首選屏東，沿著一八五縣道遊玩，就能從早玩到晚。

温昇豪開箱 推薦家鄉生態美景

藝人温昇豪驚喜現身活動開箱，和周春米一起踏上健行步道、遠眺高樹家鄉點亮燈火；温昇豪說，父母搬回屏東老家居住，過著和自然相處的生活，趁這個機會向大眾介紹屏東生態美景，歡迎民眾龍年開春來屏東走走，感受不同於大城市絢麗多彩的燈會，體驗夜間山林的蟲鳴鳥叫和山徑沿途的奇幻感動。

參與創作的高樹鄉新豐國小與泰山國小學童也來到奇幻大津開幕現場，看到自己的作品變身奇幻花園中的螢光蘑菇，小朋友們都開心驚呼，並化身為最佳導覽員，讓這段旅程充滿在地的生活記憶與風土故事。

185縣道旁闢臨時免費停車場

縣府文化處說，為期一個月的「奇幻大津」，每天晚上五點至十點開放，為避免步道人潮過於擁擠影響安全，不論平假日皆須購票以利控管人流進出，票價一百元並贈送奇幻龍角、夜光貼紙及高樹蜜棗一顆，活動期間一八五縣道旁開闢活動專用臨時免費停車場供遊客停車；相關訊息可查詢屏東縣政府文化處官網。

高樹鄉大津瀑布推出屏北全新的文化觀光品牌活動「奇幻大津」，昨晚點燈。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米（左）與出身高樹的暖男藝人温昇豪（右）在「奇妙花園」前合影。（記者羅欣貞攝）

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