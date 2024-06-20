新冠疫苗長者接種率 屏縣冠全國

屏東縣衛生局提供各種疫苗接種貼心服務。（屏東縣政府衛生局提供）

2024/06/20 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕新冠肺炎疫情升溫，屏東縣加強疫苗接種宣導，統計接種率，全齡排全國第三高，六十五歲以上第一劑及第二劑接種率更是全國第一。

屏縣府衛生局表示，「嚴重特殊傳染性肺炎」去年五月起降階為第四類傳染病，通報條件為符合臨床及檢驗條件的中、重症病患；今年至六月十八日屏縣通報本土確診病例兩百七十九人，全國為九千三百九十五人。

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衛生局表示，去年九月二十六日起提供六個月以上民眾新冠XBB.1.5疫苗接種，截至今年六月十七日共施打十二萬三千九百五十六人次，第一劑接種率十五．七％，排名全國第三，全國平均為十一．四％，第二劑一．九％ ，全國排名第一，全國平均為○．三四％，其中六十五歲以上長者新冠XBB.1.5疫苗第一劑施打率三十．四％，全國為二十．六％，第二劑八．七四％，全國為一．六三％，遠超各縣市。

衛生局表示，一般民眾今年應接種一劑新冠XBB.1.5疫苗，六十五歲（原住民五十歲）以上長者及滿六個月以上有免疫功能不全及免疫力低下患者，建議再接種第二劑，與第一劑間隔八十四天以上。此外，民眾接種疫苗時如符合其他疫苗接種資格時，衛生局也會鼓勵同時接種流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，減少民眾往返奔波；疫苗可至衛生局官網查詢。

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