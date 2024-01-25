除夕到初三 屏東市區路邊停車免費

屏東縣政府公布，春節期間貼心服務措施。 （記者羅欣貞攝）

2024/01/25 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應春節期間大量出遊人潮，屏東縣政府昨天宣布，屏東市區路邊停車格共兩千三百三十二格，以及二十二處縣府所管路外平面停車場等，除夕至大年初三暫停收費。

縣府交通旅遊處表示，春節期間縣府將提供路況導航，由縣警局交通隊二十四小時值班人員接聽，確保行車安全順暢；此外，屏東市區路邊停車格共兩千三百三十二格，以及二十二處縣府所管的路外平面停車場，包括忠孝路外停車場（忠孝路成功路）、自由路外停車場（天公廟前）等，除夕（二月九日）至大年初三（二月十二日）免費停車，民眾出遊不必擔心找不到停車位；不過，台鐵委外、私人停車場、設有自動柵欄機路外平面停車場、立體停車場則是正常收費。

特色共融遊戲場 春節不打烊

縣政府並提供春節期間多項服務措施，包括在各鄉鎮建置的特色共融遊戲場照常開放，春節期間民眾如遇遊戲場環境整潔問題，可撥打縣府便民服務專線一九九九通報管理單位清潔維護，確保親子安全、舒適的遊戲環境，此外，往年春節期間很多家暴案是因聚會飲酒所引起，民眾應有所節制，避免引發衝突，必要時可撥打一一三或一一○請求協助。

夜鷹早鳥稽查工作 春節無假期

縣府環保局表示，春節期間夜鷹早鳥稽查工作無假期，晚上九點至清晨五點，進行畜牧場以及營運中的工廠稽查，籲請業者春節期間持續做好污染防治，每天將會有五十位稽查人員分散到各鄉鎮，包括風景區、公共廁所也在稽查範圖。

至於屏縣春節前後垃圾清運，包含各鄉鎮市巨大垃圾收運時間及垃圾停收、恢復收運時間、館舍開放、景點活動，以及更多春節期間縣府服務相關資訊，可於屏東縣政府官網「二○二四春節服務不打烊專區」查詢。

縣府表示，今年春節連續假期，屏東有許多精彩活動，如屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等，歡迎民眾到屏東走春。

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