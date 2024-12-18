獨家》47年前的教學緣份 旅美台人盼助學鵝鑾分校10年

鵝鑾分校孩子彈奏樂器感謝洪啓成（合掌者）愛心。（記者蔡宗憲攝）

2024/12/18 22:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島位於國境之南，各項資源相對都會地區匱乏，一名四十七年前曾在當地任教的旅美台人洪啓成，退休後有感於當年教學的墾丁國小鵝鑾分校資源仍不足，昨天聯繫上熟識的鵝鑾鼻保安宮主委葉啟東，希望用十年時間分次捐給鵝鑾分校三十萬元，孩子們特別演唱拿手的烏克麗麗感謝，洪啓成也期盼拋磚引玉幫助偏鄉孩子改變人生。

今年七十歲的洪啓成，在一九七七年間到墾丁國小鵝鑾分校服務，當年曾到北師附小觀摩學習速讀教學，回到鵝鑾分校後分享給當時的偏鄉孩子，成功讓當時的學生課業突飛猛進，雖然因為生活環境難以長期支持他們埋首課業，卻發現只要生活條件相近，他們能力完全不輸給市區孩子。

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「所以有能力之後，盡綿薄之力幫助當地孩子！」洪啓成指出，他後來考取彰師大並通過托福考試赴美，接著進入美國知名上市企業，兩個孩子也長大成人都有好工作，一切緣份開端都與到鵝鑾鼻服務有關，因此聯繫上當年在學校服務的主任、現鵝鑾鼻保安宮主委葉啟東以及副主委李梅菁，希望以每年三萬元、共十年時間幫助孩子，有其他需求也願專案加碼協助。

墾丁國小校長許淑真表示，非常感激老前輩教師跨海而來的愛心，目前鵝鑾分校孩子們除了課業上努力，更在潛水、打鼓、烏克麗麗、美術等各項才藝都出類拔萃，也非常感激洪啓成對孩子們在人生道路上的勉勵，會將善款投入在孩子們學習相關的資源，創造國境之南的教育奇蹟。

洪啓成四十七年前在鵝鑾分校服務，對當地很有感情。（洪啓成提供）

四十七年前的教學緣份，旅美台人洪啓成（後排右二）助學鵝鑾分校十年。（記者蔡宗憲攝）

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