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    首頁　>　屏東縣

    嚇阻盜伐 屏檢：法官量刑應將森林生態及景觀影響納考量

    屏東地檢署與林保署屏東分署舉行座談，就共同打擊森林盜伐犯罪交換意見。（屏東地檢署提供）

    屏東地檢署與林保署屏東分署舉行座談，就共同打擊森林盜伐犯罪交換意見。（屏東地檢署提供）

    2024/12/18 11:49

    〔記者李立法／屏東報導〕農業部林保署屏東分署森林管轄面積逾22萬公頃，盜伐案件時有所聞，為嚇阻不法，屏東地檢署認為法院在審理相關案件時，除了林木價值外，應將森林生態及景觀的影響層面納入量刑考量，公訴檢察官必要時可傳喚林保署相關人員，以專家證人身分出庭作證，讓法官量處適當刑度。

    林保署屏東分署管轄13%台灣森林面積，含蓋6個自然保護區域，幅員遼闊，擁有豐富自然環境生態，為查緝不法盜伐行為，屏東地檢署與林保署屏東分署近年建立溝通平台及聯繫管道，屏檢檢察長陳盈錦昨率領主任檢察官許育銓等人至該分署座談，希望行政專業單位與檢察體系間能更密切合作。

    陳盈錦表示，法院針對森林法盜伐案件的量刑，多依據林木價值去衡量，未考量森林生態及景觀價值的減損，未來公訴檢察官在法庭上應對環境法益的侵害提出補充論述，必要時可傳喚林保署相關人員，以專家證人身分作證，使法官量處適當刑度。

    此外，就盜伐森林案件，因贓木（林產物）為有機物，若司法程序冗長，將導致贓木變質而減損價值，檢察官可依據刑事訴訟法第141條規定，開啟偵查中變價程序，委託法務部行政執行署屏東分署拍賣或林保署屏東分署標售；林保署屏東分署也表示將與檢方合作，共同守護國土、打擊犯罪。

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