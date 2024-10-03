屏東東港安泰醫院火災釀9死 專家分析2大搶救困難點

屏東東港安泰醫院發生大火，專家分析有2大搶救困難點，分別是病人特性與天候不佳。圖為急診室救治情形。（記者陳彥廷攝）

2024/10/03 19:19

〔記者林惠琴／台北報導〕屏東東港安泰醫院發生火災釀成9人死亡，專家分析醫院常見火災地點有6處，由於不少病人有行動不便的特性，通常傷亡會高於一般場所，加上此案又遇上颱風天恐增疏散困難，平日落實設備檢查、防災演練是減災關鍵。

台灣醫療救護學會理事長范傑閔表示，面對火災，各家醫院都各有緊急應變機制，會依照建築物設計的不同而有差異，例如獨棟可能往下疏散，院區範圍較大則往旁邊撤，但減災作法與其他場所差不多，仍以將火勢侷限某處為主，因此在人員撤退過程中，要落實關門動作，爭取更多搶救時間。

范傑閔初步分析安泰醫院火災有2大搶救困難點，分別是病人特性與天候不佳。醫院有許多行動不便的病人，可能平常移動就要坐輪椅，火災當下可能無法一下子取得大量輪椅，或是有些人需要氧氣，短時間內要調到大量移動式氧氣，也考驗醫院的應變能力。其他像是加護病房、手術房的患者更不用說，這些人的移動更麻煩，儘管醫院通常都有短暫不斷電系統，但萬一火勢無法獲得控制，系統遭火災毀損或撐得不夠久就是更大的危機。

范傑閔也提到，颱風天會增加疏散困難度，假設多樓層的人全部往下撤，不可能都塞在1樓室內，但外頭又正值大風大雨，無法讓病人與家屬暫時到戶外停留，也難以架設簡單的棚子使用，就會造成避難問題。當然起火樓層與範圍，也會影響疏散。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫院比較容易發生火災的地點主要有6大區域，包含經常高溫的廚房；配電室、發電機房或電纜通道等電力設備區；存放易燃物的垃圾儲存區；可能有加熱器、吸氧機等電器設備的病房；有化學物質、易燃氣體或高溫設備的實驗室或機房；以及藥品儲存區，因有些藥品在特定條件下可能具有可燃性，特別是氣體罐存放不當就恐造成爆炸或火災。

洪子仁指出，安泰醫院疑似配電盤起火，配電盤就是後勤動力中心，主是提供醫院維持24小時水電、瓦斯、氣瓶等運作場域，這個地點若電線老化、短路或設備過熱，就可能引發火災，但實際原因仍待火災鑑識小組釐清。

洪子仁指出，各醫院每年都要配合政府進行紙上與實體的緊急應變演練，以降低火災傷亡，但由於醫院多是高齡、體弱、行動不便的族群，一旦發生火警，危害程度仍高於一般場所，減災關鍵只能是平日落實設備檢查、防災演練，相信安泰醫院都有執行。

衛福部醫事司長劉越萍表示，「醫療法」規定，醫院應建立緊急災害應變措施，以「醫院緊急災害應變措施及檢查辦法」規範。依規定醫院應訂定緊急災害應變措施計畫，內容包括因應災害的預防、準備、應變與復原各階段的應變體系、組織與工作職責，每年送所轄縣市主管機關備查，並且要模擬演練。

劉越萍指出，每年各地衛生局與消防局會定期聯合檢查，檢視是否落實緊急災害應變措施計畫內容，若有不合格的情形，衛福部也會輔導衛生局協助醫院改善，若逾期不改善者，衛生局可依「醫療法」相關規定開罰。

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