凱米颱風重創百年文資二峰圳 東大名譽教授鳥居徹勘察：放下心中大石

鳥居徹特地到二峰圳觀察颱風及暴雨造成的破壞。（記者陳彥廷攝）

2024/09/23 17:52

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風雨勢強襲屏東，造成百年文化資產的「二峰圳」在雨後出水混濁，也造成進水口處堤岸崩塌內縮，建造者鳥居信平之孫、東京大學名譽教授鳥居徹在日本獲訊，是焦急的如熱鍋上的螞蟻，他特地從日本飛來台灣觀察，發現屏東縣政府復原速度快，是直呼「安心了！」

由日本水利專家鳥居信平於屏東林邊溪、力里溪所打造的伏流水工程，二峰圳及力里圳，其中二峰圳率先自1922年通水，流水不輟逾百年，經國內水利專家、國立屏東科技大學名譽教授丁澈士提報文化資產並獲指定為「文化景觀」，但後續在八八風災中重創，主要進水的「取水工」及旁邊堤岸就幾乎接近被摧毀，丁澈士當時力主修復，並成功回復供水，2022年屏東縣政府還盛大舉辦「通水百年紀念活動」。

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但好景不常，7月底的凱米颱風再度帶來狂暴雨量，上游大水不斷沖刷進水口處的堤岸，導致堤岸又接近崩毀，擔心傷及取水口處的建物，丁澈士急請縣府復原，鳥居徹及家人雖遠在日本，卻都相當掛念兩個水圳狀況，丁則向鳥居家族說明現況。

鳥居徹昨天來台結束行程後，今天特地南下要到二峰圳看看，他和丁兩人步上堤岸，在溪邊觀察取水工上方的水流，也走進進水口觀測井，發現原本清澈的溪水因上游大水帶來大量泥沙導致變成泥流，但再對比丁澈士在颱風過後就傳給他看的堤岸崩毀畫面，仍是復原的相當快。

鳥居徹說，之前一直透過網路社群聯繫，現在到場觀察，認為二峰圳的狀況已比當初颱風後好了很多，對屏東縣政府及來義鄉公所快速的復原是感到相當的謝謝及安慰，還放上消波塊不讓大水持續沖擊堤岸，回去就會向家人描述，大家也能放下心中大石。

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不過，來義鄉公所也指出，在凱米颱風後，二峰圳的出水口及側向溢流堰的水質開始出現白濁的情形，是以往不曾見過的情形，鳥居徹則指出，就他多年對爺爺建設的接觸經驗來看，他認為可從取水口處的工程及外圍過濾系統工程的探勘開始，隨後鳥居徹前往屏科大拜會校長張金龍及至縣政府拜訪水利處長江國豐，感謝縣府迅速回復堤、護岸。

丁澈士表示，確實在凱米颱風後也發現濁度下降較以往緩慢的情形，目前已與水利處討論，於明年枯水期進行深入集水廊道探勘，確認是否在取水工有破損導致泥沙流入，或是因為水量過大導致泥沙加速流入，或於過濾系統重新檢視是否有破漏，盼讓百年文資能永續流傳。

二峰圳遭凱米颱風侵襲模樣，堤岸崩塌大片。（記者陳彥廷攝）

二峰圳在林邊溪的取水口。（記者陳彥廷攝）

巡護隊進行取水，檢驗水質。（記者陳彥廷攝）

丁澈士和鳥居徹（右）在二峰圳出水口前方合照。（記者陳彥廷攝）

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