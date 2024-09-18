丁澈士研究二峰圳獲日本「旭日中綬章」 贈勳慶屏科大建校百年

丁澈士將勳章贈給母校屏科大典藏，由校長張金龍代表受贈。（記者陳彥廷攝）

2024/09/18 19:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學名譽教授丁澈士研究日本技師鳥居信平建設二峰圳超過30年，並將日本水利工程的經典之作推廣回到日本，進而促進台、日間的交流及情誼，日本政府感念他的奉獻，去年春季頒授「旭日中綬章」殊榮給丁澈士，今年適逢屏科大建校百年，丁澈士將勳章捐回給母校，除祝母校校運昌隆，更盼起到承先啟後永續傳承的意義。

丁澈士鑽研灌溉日治時期由日本水利專家「鳥居信平」所建伏流水工程「二峰圳」多年，八八風災後更主理修復得以至今水源不輟，過程中有日本學者交流、媒體採訪，促進台、日雙方更多理解，他成為其間的靈魂人物，對台日交流有卓越貢獻，因此授予其「旭日中綬章」。

感念屏科大栽培又適逢百年校慶，丁澈士將榮譽歸功於母校，今天屏科大在校史館舉行捐贈儀式，由校長張金龍代表學校受贈，並將勳章置於校史館典藏，座落的位置正好和鳥居信平銅像比鄰，彰顯伏流水對屏東乃至台灣水利工程的重要性。

丁澈士1979年畢業於屏科大前身的屏東農專農業土木工程科，曾任公務人員，再赴荷蘭台夫特科技大學國際水利暨環境工程學院、荷蘭阿姆斯特丹自由大學攻讀水利工程及水文地質碩、博士學位，學成歸國返回母校任教貢獻所學，春風化雨40載，其以二峰圳概念所推動的「大潮州人工湖計畫」於2018年獲經濟部水利署頒發水利界英雄榜的「大禹獎」表揚，從此也有了「屏科大禹」美譽。

「能將勳章贈送給母校是畢生榮幸」丁澈士表示，推廣二峰圳這個早期台灣水利水資源的經典之作，因具備科學、歷史及藝術，他於2008年提報為屏東縣文化資產保存，2022年的通水百年紀念活動更是聲名大噪，不僅讓讓台灣人更認識所謂「救命水」的伏流水工程，吸引日本水利界專家來台灣見學日治時期日本在台的治水工程舊技術與新思維，在建校百年時致贈勳章典藏，盼為學生、後進起到激勵作用，也祝母校百年樹人之際再接再勵邁向下個百年。

屏科大校長張金龍說，丁教授是屏東農專農業時期土木工程科傑出校友，他所推動的「大潮州人工湖計畫」，首次引進國外「儲存地表水補注地下水」概念，引林邊溪水補注地下水，建造一座儲水豐沛的隱形湖，有效減緩該地區地層下陷的多年陳疴，兩年前台灣遭逢56年來大旱災，屏東仍能向這座地底下「水銀行」提取源源不絕的地下水穩定水情，感謝他長年對台灣水利工程的貢獻並將殊榮回饋予母校，以自身輝煌榮耀母校，值建校百年之際，是別具意義。

丁澈士將勳章贈送給母校屏科大，太太和二兒子都來見證。（記者陳彥廷攝）

丁澈士將勳章贈送給母校屏科大。（記者陳彥廷攝）

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