「鴨頭」告別式看板寫「忠義」 廖大乙看不下去：不是他

「鴨頭」靈堂11層高的米塔山綿延200公尺。（資料照）

2024/09/02 08:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東角頭「鴨頭」陳昫豪，上月出入桌遊店遭槍殺身亡，告別式9月4日舉行，家鄉南州當地除了11層米塔綿延200公尺，路口還有寫著「忠義」、「傳奇」等字眼的碩大看板，資深民俗專家廖大乙大嘆，「忠義」應是執法者不是他，且「鴨頭」是廣澤尊王信徒，乩童，轎手都該站出來協助緝兇，別讓神明蒙羞。

「近期兩起兇殺案有驚人信仰巧合。」廖大乙說，日前遭槍殺的台南市區漁會理事長林士傑，以及這次的「鴨頭」陳昫豪，兩人都是虔誠的廣澤尊王信徒，但兩人發生這樣恐怖意外，還遲遲無法破案，實在是令廣澤尊王汗顏及蒙羞。

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廖大乙分析，其實對於神明來說，沒有好人、壞人之分，並不會介入因果，一定是有恩怨造成這個結果，如身懷正氣者，有狀況，神明會有提醒，且會助執法者緝拿兇手，這次看到「鴨頭」陳昫豪的看板寫著「忠義」，對比其遭槍殺因果不免令人感嘆，才以民俗專家身分跳出來提醒，希望各大廣澤尊王信徒、乩童、轎手等神明代言人，都該幫忙緝凶，展現真正「忠義」精神。

「鴨頭」告別式看板寫「忠義」 民俗專家看不下去發聲提醒。（記者蔡宗憲攝）

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