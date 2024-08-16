當街開槍狙殺「鴨頭」槍手不配合偵訊 警不排除買凶可能性

警方荷槍實彈將楊嫌移送地檢署，面對媒體詢問沉默不語。（記者洪臣宏攝）

2024/08/16 16:09

〔記者洪臣宏／高雄報導〕屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄某桌遊店外遭槍擊身亡，楊姓嫌犯攜雙槍、子彈投案，警方今（16）日偵訊楊嫌，他相當不配合，堅稱為了50萬元賭債行兇，槍枝為友人寄放，企圖誤導辦案，警方荷槍實彈將他移送橋頭地檢署複訊，面對媒體詢問他不發一語，檢警將進一步釐清案情。

35歲楊嫌投案後，即向警方表示為了50萬元賭債行兇，惟警方不予採信，昨天夜間將他留置在高市刑大拘留室，試圖突破心防，但警方說，楊嫌到案後非常不配合，專案小組今日展開正式偵訊，他的態度如初。

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楊嫌告訴警方，陳在高雄市大樹區某流動賭場向他借了50萬元，催討未果，因而埋下殺機；至於槍枝來源，他則推給一個捏造綽號的友人。楊嫌還說，他沒有掌握陳姓死者行蹤，而是知道他會到案發地點的桌遊店消費，已經守株待兔好幾天。

楊嫌有詐欺、毒品及組織犯罪前科，曾加入詐騙集團，為屏東地區治安人口，但他會犯下驚天大案，令外界訝異，警方不排除買兇可能性。專案小組訊後下午依殺人、槍砲罪嫌將楊嫌送辦，希望能將他收押繼續釐清案情。

綽號「鴨頭」的陳昫豪為屏東新生代角頭，他昨天與友人到桌遊餐廳消費，結束後走到停車場準備離去，遭埋伏的楊姓槍手連開多槍當街狙殺。陳男腹部中2槍，隨行小弟將他拉到車下避禍，仍傷重送醫不治，楊姓槍手行凶後獨自攜雙槍、42發子彈到派出所投案。

警方依殺人、槍砲罪嫌將楊嫌送辦。（記者洪臣宏攝）

「鴨頭」陳男走出桌遊店外遇襲。（記者洪臣宏攝）

楊嫌快步追上陳男行兇。（民眾提供）

楊嫌撿拾掉落的彈匣，隨即返回停車場補槍。（民眾提供）

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