屏東縣長盃羽球賽登場 拳擊教練傅東光獲終身成就獎

屏東縣長周春米頒發終身成就獎給拳擊教練傅東光。（記者葉永騫攝）

2024/08/31 18:27

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長盃羽球錦標賽今天起在中正國中開幕，共有1350位選手參賽，進行2天的賽程，另外，縣長周春米也在運動博覽會中，頒獎表揚拳擊教練傅東光終身成就獎及體育有功人員，表彰對體育的貢獻。

屏東縣長盃羽球錦標賽今、明兩天盛大舉行，分成機關、教師、社會、公開組等共計12組、1350名選手參賽，近年來，臺灣羽球選手周天成、戴資穎等人在國際比賽中屢次創造佳績，提升了臺灣羽球的國際聲譽，今年2024巴黎奧運羽球男雙李洋及王齊麟再獲金牌，更激勵了不少年輕人參與羽球運動。

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屏東縣也培育了多位優秀菁英選手。如屏東天才少女王珮伃在2024年第二次全國青年（U19）女子單賽事中獲得金牌；林俊易以強大的左手重炮在國際羽壇聞名，目前在世界排名中第14名，展現屏東縣對體育發展的努力。

另外，縣長周春米在參加「全民躍動 FUN玩運動博覽會」，特別頒發終身成就獎給培育出多位奧、亞運拳擊選手的傅東光教練及28名體育有功人員，感謝傅東光教練，成立國立內埔農工拳擊隊，致力推廣屏東縣拳擊運動45年，指導選手參加各大運動賽事榮獲百餘獎牌，並培育出盧志雄、羅尚策等多位奧、亞運選手，一路傳承培養出許多國家級拳手，其中參加本屆奧運拳擊國手賴主恩也是內埔農工的校友，其功績卓著，為屏東貢獻良多。

屏東縣長盃羽球賽開打，1350位選手競技。（記者葉永騫翻攝）

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