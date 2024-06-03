流連忘返大海？ 400公斤領航鯨已待大鵬灣一週

這尾領航鯨已在大鵬灣待了一週。（民眾提供）

2024/06/03 23:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕一尾領航鯨在5月27日游進屏東大鵬灣後，這一週以來仍屢屢被目擊，成功大學海洋生物及鯨豚研究中心（簡稱鯨豚中心）主任王浩文及海洋保育署皆籲請船家發現請通報但切莫靠近，盼牠能儘速返回大海。

大鵬灣以往曾出現海膽及海豚甚至海龜，但5月27日出現的鯨豚因體型之巨大令人吃驚，後續一週至今，已數度被釣客、漁民及遊憩、遊湖業者數度於灣域內目擊，週日更是有遊湖船靠近，讓乘客是直呼「搭上賞鯨船賺到了」，但看在學者眼裡卻是相當憂心，因為消息已吸引一些民眾硬要自行操船或僱請漁船來「賞鯨」，皆阻礙了引導的進度。

王浩文說，上週末再度目擊這尾領航鯨後即召集志工出動，到場發現牠比想像中更為巨大，光是身長就近4公尺、體重400公斤左右，活動力尚可且身型算飽滿，但也因為牠的身型巨大，又在開放的水域，各種引導方式不僅成功率非百分百，甚至還可能造成志工風險。

王浩文指出，上週六凌晨又有釣客發現牠在淺水區載浮載沉，一度以為擱淺，才回到台南的他還沒入睡就又衝回大鵬灣，在屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉的船艇支援下靠近查看，所幸牠又立刻甦醒，推測應是休息，且後來發現牠有捕食行為，推測活動力尚可。

王浩文表示，曾嘗試以船舶引導，但花了30分鐘才前進大概5公尺，也因為在開放水域，常見的擔架布或萬不得已的吊起成功率相當低，目前最好的方法還是只能希望牠自行游出。

一名不具名的業者說，這尾領航鯨前天一度接近出海口，但疑似因為出海口船隻太多太熱鬧，讓牠返回灣域內，因灣域內多的是殘留魚網，令人擔心牠的安危；事件發展至今，只有遊湖船乘客是樂得直呼「賺到了！」，但其它所有單位皆非常謹慎以對，王浩文強調，大鵬灣域的深水區對這種大小的領航鯨來說太小，絕非可長居久安之處，加上內部人為活動多，因此呼籲各類船家這個期間放慢速度，若發現請通報118，但切勿靠近，因若是牠習慣船隻聲音，未來回外海後也失去對船隻的戒心更是不堪設想。

大鵬灣國家風景區管理處表示，灣域難適配鯨豚生存環境，尊重並配合專業的判斷及相對應的脫困動作，日前已請當地里長向漁民廣播切勿領人或駕船靠近。海洋保署育則派出巡查員接力監測領航鯨的動向，並強調民眾於野外發現鯨豚應保持一定距離，若因騷擾造成鯨豚行為改變，可處徒型或科6萬至30萬元罰金。

一尾領航鯨已在大鵬灣域內待了一整週。（民眾提供）

一尾領航鯨已在大鵬灣域內待了一整週。（民眾提供）

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