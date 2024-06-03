為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　屏東縣

大鵬灣開橋秀「卡卡」閉不起來 遊客傻眼以為「安可加碼」

大鵬灣開啟橋上週末的開橋秀又「卡卡」。（網友Joe Yang提供）

大鵬灣開啟橋上週末的開橋秀又「卡卡」。（網友Joe Yang提供）

2024/06/03 20:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東大鵬灣是全台首座觀光用的「開啟橋」，每週末都會進行「開橋秀」，不過，上週末又被目擊「卡卡」，灣域側的橋在開啟後竟合不起來，讓不少遊客看傻了眼，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，由於海邊鹽霧盛行，加上昨天又下大雨，疑似導致線路故障，約在下午6點20分左右排除。

造價21億的大鵬灣跨海大橋全長579公尺，橋面寬30公尺，於2011年3月正式通車啟用，跨越大鵬灣連通東港鎮嘉蓮里和南平里，特殊三向度設計的斜張橋側看如揚帆啟航，背面如第一個英文字母A，也是全台首座可開啟式的觀光橋樑。

鵬管處將開啟橋定位於觀光遊湖景點，夏日於每週六、日的下午5點會進行開啟橋，成為遊湖船定點觀賞地點，但因為海邊鹽霧濃，早在2015年數度出現故障只能開無法關的情形，但經過排除後檢修後，已穩定運行多年，但每年大概還是會有0.5%的故障率。

網友Joe Yang昨天前往大鵬灣遊玩，就特別待到下午想看開橋秀，未料卻目睹這場低機率的故障事件，他說，當時橋已開完，正準備要閉合復位，其中靠近灣域側的橋面卻卡住無法復位，他第一時間還以為是「加碼」表演，直到發現卡很久才覺得是橋故障，由於是第一次看到，第一時間是覺得蠻傻眼。

鵬管處則回應，由於海邊鹽霧較重，多年前就曾因此數度故障，昨天的故障在下午6點20分左右排除，由於僅灣域側卡住，外海側的道路就改為單線雙向讓車通行，現已請維護的公司派工程師前來檢修，本週末是否進行開橋秀，將視維修情形決定。

大鵬灣開啟橋上週末的開橋秀又「卡卡」。（網友Joe Yang提供）

大鵬灣開啟橋上週末的開橋秀又「卡卡」。（網友Joe Yang提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東大鵬灣傳鯨豚擱淺 救援單位呼籲勿騷擾、別靠近
2024/05/30 10:35

屏東大鵬灣傳鯨豚擱淺 救援單位呼籲勿騷擾、別靠近
百人約騎大鵬灣 享受碧海藍天
2024/06/01 16:31

百人約騎大鵬灣 享受碧海藍天

華南銀行搬遷資訊大樓 端午連假凌晨暫停服務
大鵬灣跨海大橋受潮短路 國慶連假「打不開」
2016/10/11 22:18

大鵬灣跨海大橋受潮短路 國慶連假「打不開」

抽筋吃什麼？補充關鍵5營養素助改善
屏東縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播