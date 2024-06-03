大鵬灣開橋秀「卡卡」閉不起來 遊客傻眼以為「安可加碼」

大鵬灣開啟橋上週末的開橋秀又「卡卡」。（網友Joe Yang提供）

2024/06/03 20:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東大鵬灣是全台首座觀光用的「開啟橋」，每週末都會進行「開橋秀」，不過，上週末又被目擊「卡卡」，灣域側的橋在開啟後竟合不起來，讓不少遊客看傻了眼，大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，由於海邊鹽霧盛行，加上昨天又下大雨，疑似導致線路故障，約在下午6點20分左右排除。

造價21億的大鵬灣跨海大橋全長579公尺，橋面寬30公尺，於2011年3月正式通車啟用，跨越大鵬灣連通東港鎮嘉蓮里和南平里，特殊三向度設計的斜張橋側看如揚帆啟航，背面如第一個英文字母A，也是全台首座可開啟式的觀光橋樑。

鵬管處將開啟橋定位於觀光遊湖景點，夏日於每週六、日的下午5點會進行開啟橋，成為遊湖船定點觀賞地點，但因為海邊鹽霧濃，早在2015年數度出現故障只能開無法關的情形，但經過排除後檢修後，已穩定運行多年，但每年大概還是會有0.5%的故障率。

網友Joe Yang昨天前往大鵬灣遊玩，就特別待到下午想看開橋秀，未料卻目睹這場低機率的故障事件，他說，當時橋已開完，正準備要閉合復位，其中靠近灣域側的橋面卻卡住無法復位，他第一時間還以為是「加碼」表演，直到發現卡很久才覺得是橋故障，由於是第一次看到，第一時間是覺得蠻傻眼。

鵬管處則回應，由於海邊鹽霧較重，多年前就曾因此數度故障，昨天的故障在下午6點20分左右排除，由於僅灣域側卡住，外海側的道路就改為單線雙向讓車通行，現已請維護的公司派工程師前來檢修，本週末是否進行開橋秀，將視維修情形決定。

大鵬灣開啟橋上週末的開橋秀又「卡卡」。（網友Joe Yang提供）

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