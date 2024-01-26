從兒少權益出發 屏東縣第11任兒童及少年代表本月上任

屏東縣第11任兒少代表上任。（屏東縣政府社會處提供）

2024/01/26 09:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣第11任兒少代表本月（1月）上任，14位兒少代表將持續關注校園制服、青少年心理健康及族語課程節數等議題，今年也將從新任兒少代表中遴選2名兒少委員進到屏縣府兒少委員會。

台灣於2014年施行《兒童權利公約施行法》，正式將聯合國兒童權利公約內國法化，屏東縣政府每年透過公開遴選，以書審及面試兩階段，邀請屏縣兒少委員會委員及上任兒少代表擔任評審，選出屏東縣新任兒少代表，今年選出的第11任代表，年齡為11歲至18歲的兒童及青少年，族群的多元性包含原住民、新住民二代、客家人及閩南族群，兒少代表居住地區遍及11鄉鎮市，最遠至春日鄉，涵蓋了縣內三分之一的鄉鎮，盼透過兒少代表的遴選，掌握多方兒少的需求，聽見兒少聲音，也實踐《兒童權利公約》中各項兒少權益，協助兒少自主參與及發聲。

新任兒少代表賴彥丞說，很開心能錄取第11任兒少代表，在當初面試時曾說過自己害怕與人相處，希望可以透過這次改善這個問題，未來將就所關注事務，試著理解並提出問題，這些經驗如果沒有參與真的很難有機會接觸，此外在參與其他活動、研討會，有機會與不一樣的人接觸，相信能學習到不僅僅是紙本上的事情。

今年也將從新任兒少代表中遴選2名兒少委員進到屏縣府兒少委員會，由屏東青少年中心培力兒少代表對政策與措施研議過程，關注學校以外事務、議事規則與提案技巧等培力，就兒少福利與權益相關政策或措施提供策進建言，未來也將從地方兒少代表遴選推舉加入中央兒少代表。

屏縣府社會處指出，自2014年起培力青少年至今已是第11任，為鼓勵兒少代表積極投入關注公共事務，為兒少的福利及權益發聲，安排相關培訓課程，提升及培育兒少代表學習民主決策機制及溝通表達能力等，關注的議題相當多元，去年（2023年）兒少代表除了持續針對國小月經平權入校宣導之外，在國中小族語節數的重視及友善，以及模範生選舉制度的改制能考慮多元處境兒少等議題，同時針對兒童權利公約的倡議及宣傳，也透過繪本導讀及辦理體驗營推廣，並積極參與縣內兒童及少年福利與權益相關會議，提供政府政策建言。

屏東縣兒少代表關注與反思多元議題。（屏東縣政府社會處提供）

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