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過年好康 屏東市路邊、22處平面停車場除夕至大年初三免費停車

屏東縣政府24日公布春節服務不打烊措施。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府24日公布春節服務不打烊措施。（記者羅欣貞攝）

2024/01/24 13:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應春節期間大量出遊人潮，屏東縣政府今天（24日）宣布，屏東市區路邊停車格共2332格，以及22處縣府所管路外平面停車場等，均暫停收費。

屏東縣政府交通旅遊處表示，為因應春節期間大量出遊人潮，縣府服務措施從體貼民眾需求出發，例如交通方面，縣府提供路況導航，由交通隊24小時值班人員接聽，以確保行車安全順暢。此外，屏東市區路邊停車格共2332格，以及22處縣府所管的路外平面停車場，包括忠孝路外停車場（忠孝路成功路）、自由路外停車場（天公廟前）等，除夕（2月9日）至大年初三（2月12日）免費停車，民眾闔家出遊時，無需擔心找不到停車位。但交旅處也說明，台鐵委外、私人停車場、設有自動柵欄機路外平面停車場、立體停車場則是正常收費。

此外，屏東縣政府今天也說明過年期間的貼心服務措施，包括縣府在各鄉鎮積極推動建置的屏東特色共融遊戲場照常開放，這些共融公園取代過去單調的罐頭遊具及老舊公園，廣受好評，吸引越來越多親子遊客造訪屏東享受幸福親子時光。春節期間民眾如遇遊戲場環境整潔問題，可撥打縣府便民服務專線1999通報管理單位清潔維護，確保安全、舒適的遊戲環境。

同時，今年春節連續假期，屏東有許多精彩活動如屏東燈節、熱帶農業博覽會、落山風藝術季、四重溪溫泉季等，提供民眾豐富多元的出遊選擇。

至於屏縣春節前後垃圾清運（含各鄉鎮市巨大垃圾收運時間及垃圾停收、恢復收運時間）、各醫院急門診及洗腎中心時間、館舍開放、景點活動，及更多春節期間縣府服務相關資訊，可於屏東縣政府全球資訊網「2024春節服務不打烊專區」查詢，歡迎民眾多加利用，或撥打縣府全年無休的便民服務專線1999。

屏東市路邊停車格，以及22個縣府所管、未設自動柵欄機的路外平面停車場，除夕至大年初三免費停車。（屏東縣政府提供）

屏東市路邊停車格，以及22個縣府所管、未設自動柵欄機的路外平面停車場，除夕至大年初三免費停車。（屏東縣政府提供）

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