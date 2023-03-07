偏鄉孩子爭氣！恆春國中田徑隊雙破屏東縣中小聯運紀錄

余欣蕾在五項全能打破大會紀錄拿下金牌。（恆春國中提供）

2023/03/07 08:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕偏鄉的運動資源有限，恆春半島近年教練及孩子們卻相當爭氣，除了棒球、籃球、游泳表現亮眼，恆春國中田徑隊也在甫落幕的屏東縣中小學聯運成績斐然，其中國三生余欣蕾、江芯宸更在五項全能、鏈球打破大會紀錄拿下金牌。

恆春國中田徑隊這次除了余欣蕾、江芯宸的金牌，余欣蕾也在100跨欄拿下第二名，江芯宸還拿下鐵餅第四名，謝孟宗在400跨欄第四名、800公尺第六名，李家澤110跨欄第五名、五項全能第二名，張莛亞在鏈球第三名，楊核渝則是5000競走金牌。

教練陳妡榕表示，江芯宸將代表屏東縣參加全中運，個性很害羞，大家眼裡就是靜靜的樣子，因為訓練很辛苦，中途有想當逃兵，好在父母都很支持，也願意配合訓練，在國三最後一年也破自己學長的紀錄，不枉自己努力的成果。

余欣蕾遠從牡丹高士國小來就讀恆中體育班，一開始後受不了訓練的辛苦，教練用盡方法說服，國二上開始有成績，同時也選上全中運代表隊、原住民運動會代表隊。

前往鼓勵選手的張榮志議員服務處主任游家銘表示，他身為田徑隊的老學長，一直關注在體育，只要學生教練有需要，用盡資源也要協助們，近年爭取許多設備給予選手，看到學弟學妹們破紀錄得獎牌，實在感到欣慰，希望未來相關單位，能在更重視偏鄉地區的選手們，讓他們不再成為體育界的孤兒，能與大都市的資源一樣，繼續在體育界上發光發熱。

恆春國中田徑隊雙破屏縣中小聯運紀錄。（恆春國中提供）

余欣蕾在五項全能打破大會紀錄拿下金牌。（恆春國中提供）

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