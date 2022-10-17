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    首頁　>　屏東縣

    屏東縣國產豬肉促銷 2000份10分鐘賣光

    國產健康豬肉促銷活動，屏東縣養豬協會理事長潘連周、環保局長顏幸苑到場促銷。（記者葉永騫攝）

    國產健康豬肉促銷活動，屏東縣養豬協會理事長潘連周、環保局長顏幸苑到場促銷。（記者葉永騫攝）

    2022/10/17 17:25

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣養豬協會、屏東縣聯合養豬生產合作社今天天在縣議會舉辦國產豬肉促銷活動，由於價格打對折，吸引大批人潮排隊購賣，2000份國產豬肉10分鐘搶光光，沒買到的都覺得好可惜。

    力挺國產健康豬促銷活動今天下午在屏東縣議會大門口開賣，市價約400多元的梅花豬肉、五花豬肉，以半價優惠只賣200元，吸引了大批的人潮前往排隊購買，準備的2000份國產豬肉在短短10分鐘內就被搶光光，晚到的民眾就買不到了，有陳姓民眾說，這項促銷活動每年都辦，由於品質好，又是國產的好豬肉，因此很快就被搶光，他一得知消息就提早半個小時來排隊。

    屏東縣養豬協會理事長潘連周表示，台灣養豬產業受到後疫情時代及烏俄戰爭雙重影響下，導致飼養原物料大幅上漲，飼養原料黄豆、玉米價格持續飊升，使得飼養成本大幅增加，加上豬隻拍賣價格波動起伏大，現階段，豬農賠錢賣豬，養豬生產的成本入不数出。

    但為了提升養豬產業長遠穩健發展、穩定豬隻供應及市場需求充足，進而守住豬隻價格，今日特別舉辦「國產健康豬肉推廣促銷」活動，希望藉此刺激豬肉買氣，提供消費者享受到平價、品質良好、絕無藥物殘留優質國產健康豬肉，一起協助產業突破困境，共同守護台灣豬使養豬產業持續朝向永續經營發展。

    國產豬肉促銷，民眾大排長龍搶購。（記者葉永騫攝）

    國產豬肉促銷，民眾大排長龍搶購。（記者葉永騫攝）

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