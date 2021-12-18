萊豬進口 豬協理事長：更凸顯國產豬優勢

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，開放萊豬進口後，反而更凸顯國產豬優勢。（資料照）

2021/12/18 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬等四大公投將在今天登場，中華民國養豬協會理事長楊杰表示，協會不參與政治議題，但今年萊豬開放進口後，因有做好國產豬的產品區隔與產地標示，國產豬肉自給率從前年的八十七％上升到近九十三％，就結果論，開放萊豬進口後，反而更凸顯國產豬優勢。

依照衛福部食藥署的豬肉儀表板顯示，今年雖開放萊豬進口，但進口的豬肉都是無萊劑豬肉，另一方面國產豬肉自給率則節節上升，從前年的八十七％，到去年的九十％，再到今年的九十三％。楊杰說，開放萊豬進口更凸顯國產豬的優勢，尤其加工業者、大型通路、餐飲業者現在都轉為採買國產豬，有助國產豬的自給率提升。

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因有做好產品區隔 國產自給率節節上升

楊杰指出，今年元旦起雖開放萊豬進口，但進口商考量市場，只進口沒有萊劑的豬肉，台灣豬農為了與進口豬肉做產品區隔，除自律不使用萊劑，也要求政府重罰違法使用萊劑做豬飼料添加物的業者，「我們就是希望可以做出市場區隔。」

楊杰表示，雖然台灣有開放萊豬進口，但進口商也會考量是否有市場，既然民眾對萊豬有食安疑慮，進口商自然認為即使進口也沒市場可以賣，「實際上萊豬根本都沒有進口。」

不具名的豬農更憂心，若反萊豬公投通過，恐會讓做為國產豬產銷調節手段的外銷大受影響。他直言，國際貿易都是雙向，「我們期待要賣給別人東西，別人當然也會期待我們買他們的東西，至少你不能故意卡他們。」

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