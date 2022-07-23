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    客家小炒爭霸賽南區初賽 屏東「胖匠守作」龍膽石斑加料奪冠

    胖匠守作主廚施俊守（中）以龍膽石斑入料奪冠。（記者黃旭磊攝）

    胖匠守作主廚施俊守（中）以龍膽石斑入料奪冠。（記者黃旭磊攝）

    2022/07/23 19:40

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕美濃區公所前首度舉辦客家小炒全國賽，屏東市潮州「胖匠守作料理」將龍膽石斑融入傳統菜色，擊敗27家餐廳奪冠。

    2022客家小炒全國爭霸賽南區初賽今天下午舉辦，行政院客委會副主委鍾孔炤、立委邱議瑩及高雄市長陳其邁出席頒獎。28家高雄、屏東及台南廚師在大暑豔陽下，頂著爐火賣力烹調，胖匠守作主廚施俊守等3名廚師，以龍膽石斑、紅麴水餃皮、傳統涼皮捲及客家鹹湯圓4味入料，翻新客家小炒滋味獲評審青睞。

    鍾孔炤、邱議瑩及陳其邁各頒發獎金5萬、3萬、2萬元及5千元，給胖匠守作料理、里長台灣鯛、悠活度假村、天使花園及阿海餐廳等得獎餐廳，其中，胖匠守作料理、里長台灣鯛將代表南區晉級全國客家小炒準決賽。

    由於中國於今年6月暫停輸入台灣石斑魚，屏東縣養殖面積超過5成，縣長潘孟安二度結合台鐵推出「鐵石新嚐」特色便當，廚師也紛紛採購力挺養殖戶。

    施俊守強調，去年參加南區賽未獲名次，此次特別挑戰「4味」料理，翻新客家小炒印象，感謝評審感覺到用心。

    客家委員會指出，客家小炒是客家獨有美味料理，早年先民拓墾不易，逢年過節必備三牲酬謝伯公（土地公）庇佑，搭配青蔥或芹菜炒盤，兼具鹹、油、香家常味，而全國賽共有120 家取得參賽資格，有星級飯店加入競賽行列，總獎金80萬元。

    陳其邁力挺客家小炒翻新炒法。（記者黃旭磊攝）

    陳其邁力挺客家小炒翻新炒法。（記者黃旭磊攝）

    客家小炒作法不斷翻新。（記者黃旭磊攝）

    客家小炒作法不斷翻新。（記者黃旭磊攝）

    胖匠守作料理、里長台灣鯛晉級全國客家小炒準決賽。（記者黃旭磊攝）

    胖匠守作料理、里長台灣鯛晉級全國客家小炒準決賽。（記者黃旭磊攝）

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