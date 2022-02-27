田園饗宴超夢幻 萬巒不只豬腳還有美味百香果

萬巒田園饗宴超夢幻，吸引民眾目光。（記者蔡宗憲攝）

2022/02/27 09:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉公所為推廣在地優質農產品，特別將餐桌移至產地，在二二八假期規劃「田園饗宴」活動，找來作家主廚江舟航在果園內，以百香果發想田園料理，浪漫氛圍令參與民眾引象深刻。

在江舟航的精細設計下，田園餐桌從前菜、湯品、主食到甜點、飲料，包括百香果入菜、在地有機食材風味料理，每一口都能吃出在地小農對土地的用心與情感，融合雅緻擺盤，完美詮釋產地到餐桌的美學和特色，讓用餐者沈浸在大自然與美食饗宴。

萬巒鄉長林國順說，萬巒鄉位處大武山下，擁有得天獨厚的天然資源，農產品質非常優良，為行銷萬巒，鄉公所今年度規劃了「萬果風情節」一系列活動，內容包含小旅行、田園饗宴及晚會活動，盼「萬巒」品牌推廣至全台，「田園饗宴」融入了採果樂、百香果凝乳DIY、主廚說菜等精彩內容，藉由豐富的活動內涵，帶領民眾深入認識萬巒的百香果。

林國順表示，萬巒出產的百香果是全台最早上市的品種，約莫每年三月就可以品嚐到，其他如鳳梨、可可、芭樂等高品質農產品也都是國內頂尖，後疫情時代，萬巒擁有許多優質產物、充滿故事的人文聚落、及富含宗教文化的宗廟、全台最古老的教堂聖母聖殿等，將積極提升產業發展，促進觀光經濟。

作家主廚江舟航在果園內，以百香果發想田園料理。（記者蔡宗憲攝）

萬巒田園饗宴超夢幻。（記者蔡宗憲攝）

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