全球12大夕景關山挺過疫情 恆春觀光育樂公共造產全國第2

CNN評比關山夕照為全世界12大美景。（恆春鎮公所提供）

2021/12/21 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春關山夕照受國際媒體CNN封為世界12大夕陽美景，而夕陽無限好，縱使去年疫情侵襲，各地公共造產大受影響，但關山遊憩區仍獲得觀光育樂類第2名佳績，且第1名從缺，為實質的第1名，內政部次長陳宗彥今天到屏東枋山鄉表揚得獎機關，讚恆春鎮公所創新維持傳統景點不墜，也鼓勵全國鄉鎮多發掘自己特色。

去年全台地方政府公共造產共創造盈餘11.5億餘元，縣市政府前5名分為南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、東縣及基隆市，而屏東縣則有恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉3鄉鎮於鄉鎮部分獲獎。

受疫情影響，去年觀光育樂類首獎從缺，但由恆春鎮奪下第2名，鎮長陳文弘抱回80萬元獎金，陳文弘說，關山全區為隆起珊瑚礁台地，登山看夕陽沿途中不僅生態豐富，大型珊瑚礁更如同藝術品，像海龜石就令人嘆為觀止，這恆春八景之1歷久不衰，CNN更讓全世界都廣知關山夕照之美。

陳文弘說，恆春半島擁世界級地理景觀，位處恆春半島西側的關山，依山傍海居高臨下，山海觀夕照美景能盡收眼底，2016年提報為公共造產後門票年收入曾逾650萬元，至今2018至2020年也都在400萬元以上，去年縱有疫情仍未見明顯下滑，顯見吸引力驚人，而今年雖因疫情未辦年末送夕陽活動，但仍歡迎全國民眾前來。

陳宗彥強調，歷經去年疫情侵擾，不少鄉鎮公共造產銳減，但關山園區內設置幸運海龜剪影藝術拍牌、太陽造型裝置藝術與友善步道成功吸引遊客，由於頒獎地點的「墾丁茉莉灣海景渡假酒店」今年才獲旅館執照，陳宗彥也看好改造此閒置建物為旅館的枋山鄉公所，明年能在無敵海景助功下，躋身公共造產獲獎之列。

關山夕照還因為週邊地形，設置幸運海龜剪影藝術拍牌。（恆春鎮公所提供）

在地看好枋山的海景渡假酒店明年也能躋身公共造財觀光育樂類的名次。（記者陳彥廷攝）

在地看好枋山的海景渡假酒店明年也能躋身公共造財觀光育樂類的名次。（記者陳彥廷攝）

在地看好枋山的海景渡假酒店明年也能躋身公共造財觀光育樂類的名次。（記者陳彥廷攝）

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