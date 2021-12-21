全球12大夕景關山挺過疫情 恆春觀光育樂公共造產全國第2
〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春關山夕照受國際媒體CNN封為世界12大夕陽美景，而夕陽無限好，縱使去年疫情侵襲，各地公共造產大受影響，但關山遊憩區仍獲得觀光育樂類第2名佳績，且第1名從缺，為實質的第1名，內政部次長陳宗彥今天到屏東枋山鄉表揚得獎機關，讚恆春鎮公所創新維持傳統景點不墜，也鼓勵全國鄉鎮多發掘自己特色。
去年全台地方政府公共造產共創造盈餘11.5億餘元，縣市政府前5名分為南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、東縣及基隆市，而屏東縣則有恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉3鄉鎮於鄉鎮部分獲獎。
受疫情影響，去年觀光育樂類首獎從缺，但由恆春鎮奪下第2名，鎮長陳文弘抱回80萬元獎金，陳文弘說，關山全區為隆起珊瑚礁台地，登山看夕陽沿途中不僅生態豐富，大型珊瑚礁更如同藝術品，像海龜石就令人嘆為觀止，這恆春八景之1歷久不衰，CNN更讓全世界都廣知關山夕照之美。
陳文弘說，恆春半島擁世界級地理景觀，位處恆春半島西側的關山，依山傍海居高臨下，山海觀夕照美景能盡收眼底，2016年提報為公共造產後門票年收入曾逾650萬元，至今2018至2020年也都在400萬元以上，去年縱有疫情仍未見明顯下滑，顯見吸引力驚人，而今年雖因疫情未辦年末送夕陽活動，但仍歡迎全國民眾前來。
陳宗彥強調，歷經去年疫情侵擾，不少鄉鎮公共造產銳減，但關山園區內設置幸運海龜剪影藝術拍牌、太陽造型裝置藝術與友善步道成功吸引遊客，由於頒獎地點的「墾丁茉莉灣海景渡假酒店」今年才獲旅館執照，陳宗彥也看好改造此閒置建物為旅館的枋山鄉公所，明年能在無敵海景助功下，躋身公共造產獲獎之列。