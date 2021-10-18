屏東10/23徵才 56家廠商釋出1018個職缺

屏東縣政府邀請企業舉辦徵才活動。（記者羅欣貞攝）

2021/10/18 13:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫情趨緩，就業良機也來了，屏東縣政府勞動暨青年發展處將於本週六（10月23日）上午9時30分至12時30分於屏東職人町舉辦2021屏東好就業現場徵才活動，共有56家知名企業參與，釋出約1018個以上的工作職缺。

屏東縣勞青處表示，參與的企業包括大江生醫、明揚國際科技、元晶太陽能科技、燁興企業、巧新科技、盟鑫金屬、春兆企業、如記食品、錢櫃企業、國統國際、聯旺金屬製品、申豐特用應材、政茂金屬、奇堅實業、鈦騰複合材料及南台灣具規模的飯店鼎立飯店、福容大飯店等，釋出約1018個以上的工作機會。

徵才職務內容有包含主管級職務及各類技術專員/工程師、管理師、品管、飯店服務員、作業員、門市銷售專員等各類職缺，最高薪資均可達3萬元以上。

勞青處長黃鼎倫表示，國內疫情已漸趨和緩，就業市場逐步復甦之際，希望能為屏東市及臨近鄉鎮的民眾創造更多求職、轉職機會，活動當天也安排職訓成果展，有課後照顧服務人員實務班、寵物美容助理培訓班、月嫂培訓班、早午餐創業班、藝術彩繪美甲師班及視障按摩體驗等，歡迎民眾前往了解與體驗，透過職訓再展工作長才舆熱忱。如有求職、轉職需求的民眾，請積極把握與廠商直接面對面的絕佳機會。

詳情可上勞動部勞動力展署/就業服務/就業相關補助網址查詢，或或勞動力發展署24小時免付費客服專線0800777888。

此外，縣府也提醒民眾，如有發燒症狀者，建請在家中自我健康管理暫勿參與本活動，針對前述無法參加者若對本次活動職缺有興趣，可於活動後3日內將履歷資料郵寄至屏縣府勞動暨青年發展處（屏東市自由路527號南棟二樓，信封上備註:10/23現場徵才活動），勞青處將協助將履歷資料代送至廠商處。

縣府也呼籲，為了防疫請參與徵才活動的民眾戴口罩入場，另主辦單位提供面試集點兌换獎品活動，鼓勵求職民眾共襄盛舉。詳情可電洽屏東縣政府勞動暨青年發展處就業服務專線：08-7558048或08-7534984，或上屏東縣政府全球資訊網、屏東縣政府勞動暨青年發展處以及勞動部台灣就業通網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法