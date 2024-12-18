湖西掩埋場大火重創清潔隊 環保署補助2500萬重建廠房購垃圾車

澎湖紅羅垃圾掩埋場火警，導致資源處理廠全毀。（記者劉禹慶攝）

2024/12/18 21:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖湖西紅羅垃圾掩埋場，日前發生大火，造成資源處理廠房及湖西鄉清潔隊重創，一度導致垃圾清運受阻，引發各界關注，立委楊曜第一時間向環境部，爭取2部垃圾車跨海支援，此次再加碼，爭取2500萬經費，重建廠房及購置垃圾車，環境部同意補助。

立法院今（18）、明2天審查勞動部明年預算，楊曜下午趁審查空檔，召集環境部前來開會，針對紅羅垃圾掩埋場災後重建及精進措施進行討論， 希望儘速解決澎湖垃圾問題，才能讓澎湖民眾恢復正常生活。湖西鄉長陳振中，亦有提出規劃，請立委楊曜協調環境部爭取補助。

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針對湖西鄉所提之需求，包括新購垃圾車4輛、資收車1輛及燒毀廠房拆除重建經費等項目，以上初步估計近2500萬經費，環境部同意補助。環境部今年7月核定改善掩埋場消防及監控設備計畫，目前縣府仍在發包中。

楊曜請澎湖縣政府加速依程序提報計畫，並會持續監督環境部審查進度，讓民生垃圾清運量能恢復常態。同時未來也將研議如何一勞永逸解決澎湖垃圾場問題，都有賴於澎湖縣政府長期規劃，才能持續向中央爭取經費補助，一切都以澎湖民眾福祉為依歸。

紅羅垃圾場長期監測計畫，楊曜呼籲澎湖縣政府儘速執行。（記者劉禹慶攝）

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