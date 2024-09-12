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澎湖馬公一國小外休旅車飄惡臭 竟是失蹤協尋女陳屍男友車內

女子陳屍休旅車內，警方現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

女子陳屍休旅車內，警方現場拉起封鎖線。（記者劉禹慶攝）

2024/09/12 20:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今天（12日）入夜意外頻傳，馬公市文光國小旁停放白色休旅車傳出惡臭，居民報警發現1名女子陳屍車內，身分確認是臉書社團協尋的失蹤楊姓女子，死因尚待調查釐清。另一起是七美61歲漁民海上作業加油時氣爆，多處燒燙傷，忍痛將船開回七美衛生所急救，緊急申請直升機後送高雄醫學院治療。

馬公文光國小前停了一輛白色休旅車，不斷傳出惡臭，鄰近居民受不了，今晚向警方報案，大批警力趕抵現場，赫然發現1名女子陳屍後座，經比對，確認是澎湖各大臉書社團日前協尋的失蹤楊姓女子，根據了解，發文者是楊女親友，向屏東警方報案，跨海請求澎湖縣警方協尋。

根據了解，楊姓女子是屏東人，陳屍男友車內，2人近日因金錢問題大吵一架，楊女失蹤多日，澎湖警方也多次到她工作及住家查訪，都未有所獲，最後卻陳屍車內。警方鑑識小組到場，現場拉起封鎖線，詳細死亡原因仍待調查釐清。

七美漁民加油氣爆 緊急後送高雄

七美61歲陳姓男子駕駛漁船抵達七美漁港，直奔七美衛生所說，海上作業自行加油突然氣爆，臉部及四肢多處燒燙傷，燒傷面積過大，緊急申請澎湖駐地醫療直升機凌天航空，後送高雄醫學院治療。

七美漁民海上發生氣爆，自己忍痛將船開回七美就醫。（民眾提供）

七美漁民海上發生氣爆，自己忍痛將船開回七美就醫。（民眾提供）

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