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澎湖縣府文化局合唱團 赴日比賽榮獲「金獎」

澎湖縣政府合唱團應邀前往日本，獲得金獎殊榮。（澎湖縣政府文化局提供）

澎湖縣政府合唱團應邀前往日本，獲得金獎殊榮。（澎湖縣政府文化局提供）

2024/01/29 18:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖合唱團實力真是不容小覷！繼國立馬公高中合唱團，去年被指定為國慶大典國旗歌領唱之後，澎湖縣政府文化局合唱團跨海前往日本參加國際合唱比賽，抱得金獎殊榮，準備載譽歸國，消息傳來，各界盛讚又是澎湖之光，同時也讓外界肯定澎湖美聲合唱實力。

「第3屆『祝福之歌』-神戶國際合唱比賽暨音樂節」，今年1月25日至29日在神戶文化音樂廳舉辦，來自7個國家共13支合唱團隊齊聚一堂，為日本能登半島石川大地震祈福，澎湖縣政府文化局合唱團也應邀，跨海前往參加，以美聲合唱征服全場聽眾，榮奪金獎殊榮。

澎湖縣政府文化局合唱團成立，已歷38年之久，今年獲澎湖縣政府及議會的支持赴日參賽，邀請樹德科技大學表演藝術系于善敏老師擔任指揮，演唱四首曲目參賽「Festival Sanctus」、「阿拉木汗」、「雨夜花」及「我在飛翔」，其演唱「我在飛翔」一曲時，指揮帶動全場的氣氛，讓在座的觀眾眼睛為之一亮。

此次澎湖縣政府合唱團表現亮眼，由來自7個國家共13支合唱團隊脫穎而出，展現平日的辛勤練習，也為澎湖躍登國際舞台盡份心力，現廣邀新血加入，若有意參加者，請洽展演藝術科莊小姐（06）9261141-232。

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