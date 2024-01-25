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澎湖縣長陳光復頒發立委、議員當選證書

澎湖縣長陳光復頒發立委楊曜當選證書，由服務處主任段湘玲代表接受。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復頒發立委楊曜當選證書，由服務處主任段湘玲代表接受。（記者劉禹慶攝）

2024/01/25 12:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今（25）日頒發當選證書給立委楊曜，及遞補當選縣議會議員的莊光大，陳光復表達恭賀之意，盼善盡為民喉舌職責，為民眾爭取各項福利，期許中央與地方聯手、府會關係和諧，讓縣政建設大步向前邁進。

陳光復表示，楊曜委員深耕地方多年，連任4屆立委，一直以來以民意為優先，協助向中央溝通協調、爭取經費，深得民心，此次當選實至名歸。他期許楊委員為澎湖縣爭取更多建設，澎湖縣政府全力配合，共同為澎湖繁榮進步打拚。

另外，澎湖縣議員馬公第一選區落選頭莊光大，遞補同選區當選無效定讞的張再興議員缺額。陳光復表示祝賀，恭喜莊光大完成人生逆轉勝，順利遞補澎湖縣議員，除肯定莊光大議員熱心公益、為民服務精神之外，也期盼府會合作，支持縣府各項建設施政，營造未來榮景的澎湖。

由於楊曜委員另有要公，由助理段湘玲代為領取證書。莊光大則在民政處長許啟川、選委會組長蘇棟榮見證下，由縣長陳光復手中接下當選證書，正式展開人生另一階段挑戰。一般認為莊光大政黨屬性偏藍，不像以往張再興議員是陳光復的盟友，澎湖縣議長又由藍軍陳毓仁擔任，未來府會關係的發展，值得外界觀察。但此次議會掀起軒然大波的旅遊處預算刪減案，卻是由民進黨籍議員蘇育德、呂黃春金、盟友副議長藍凱元分刪1000萬元，讓外界摸不着頭緒。

澎湖縣長陳光復頒發議員當選證書，給遞補議員的莊光大。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復頒發議員當選證書，給遞補議員的莊光大。（記者劉禹慶攝）

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