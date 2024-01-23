澎湖人專屬小確幸 春節平安禮金即日起發放

春節平安敬老禮金紅包袋，未列澎湖縣議會，恐引發府會關係緊張。（記者劉禹慶攝）

2024/01/23 11:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖首創一年三節敬老禮金，每位長者每次可領取5000元禮金，各鄉市公所還加碼，成為長者小確幸。今（23日）在澎湖縣選委會進行點交，澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁前往慰問員工辛勞，但紅包袋上僅印製澎湖縣政府致贈，引發議會人員不滿，府會關係「恐」將生變，澎湖縣政府表示，紅包袋是去年印製，今年將更換包裝。

凡設籍澎湖縣滿3年之65歲以上長者，即日起發放春節敬老平安禮金5000元。落實老人福利係為縣府及縣議會對長者之關懷與重視，希望藉由致贈「敬老平安禮金」，以彰顯對澎縣長者之關懷，將於23日下午4點起委託各村（里）長及村（里）幹事發放致贈，以表達縣府及縣議會對長者之祝福。

陳光復表示，澎湖縣社會福利為全國最好，除了敬老禮金補助，符合資格者約20000人，每次1億元外，縣府將持續落實全人照顧、在地老化、多元連續服務的老人福利服務目標，使長者能獲得妥善之照顧與幫助。社會處處長桂祥晟則表示，縣府社衛政將結合老人福利與長照資源，共同追求老人幸福安養之願景。

由於今日風浪不佳，因此望安、七美、吉貝等離島，平安敬老禮金暫停運送。除了澎湖縣政府平安禮金外，各鄉市公所也加碼，白沙鄉 （65歲以上設籍滿3年）1000元、0-12歲1000元；西嶼鄉65-99歲1000元、100歲以上5000元；望安鄉（65歲以上設籍滿2年）3000元。

今年受惠長者澎湖縣二萬人，約一億元經費。（記者劉禹慶攝）

澎湖人專屬小確幸，春節平安敬老年金即日起發放。（記者劉禹慶攝）

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