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    首頁　>　新北市

    新北宮廟、獅友送愛 捐救護車、物資

    新北市潭底福德宮捐贈高頂救護車，市長侯友宜（中）與潭底福德宮主委嚴添明（右五）出席。（新北市消防局提供）

    新北市潭底福德宮捐贈高頂救護車，市長侯友宜（中）與潭底福德宮主委嚴添明（右五）出席。（新北市消防局提供）

    2024/09/17 05:30

    〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市樹林區的潭底福德宮，昨天舉辦福德正神聖誕千秋暖壽暨救護車捐贈典禮，捐贈一輛價值三六○萬元的高頂救護車給新北市消防局隆恩分隊；市長侯友宜感謝潭底福德宮熱心公益，從二○一九年起已陸續捐贈兩輛復康巴士、六十部輪椅，並提供弱勢家庭兒少獎學金，今年也捐贈血糖檢測試片五八○組。

    此外，土城獅子會第十七屆會長鄭鉀運昨天偕同親友、獅友捐贈復康巴士，土城獅子會多年來已捐贈三輛復康巴士、一輛物資車，提供社福中心社工運送民生物資或關懷訪視弱勢家庭，也曾捐贈消防車、土城區清潔隊防疫消毒車及資源回收車等。

    五泰房屋昨天捐贈一輛價值二○四萬元的資源回收車及十萬元的防護裝備，由副市長劉和然回贈感謝狀，劉和然說，新北市現有二一一六輛垃圾車及資收車，其中三一九輛已達十五年的汰換年限，市府已編列預算汰舊換新，感謝地方與民間共同努力。

    另外，土城區五穀先帝廟將中元普度供品和五四○斤白米，捐贈給新北市好日子愛心大平台，轉送給弱勢家庭及社福單位等，土城大墓公也捐贈八十份禮盒給弱勢民眾。

    國際獅子會三○○B2區昨天也捐贈三二八件救護外套給新北市義消，市值約六十五萬元。

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