新北27處科技執法7月上路 年底再增35處

新北市新增27處科技執法

2024/06/05 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕有鑑於新北市交通事故，造成高齡者死亡人數多，市府篩選易肇事地點及違規路口列為改善重點，並增設廿七處科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析，將於七月一日啟用，以不停讓行人與闖紅燈為取締違規重點，十月底再公布卅五處科技執法地點。

根據道路安全督導會報統計，新北市今年一月至五月十五日止，車禍卅日內死亡有五十五件，死亡人數五十六人，比去年同期增加，執法小組統計分析，肇事因素以並未保持安全距離與自摔、自撞有卅三件最多，事故死亡人數年齡以六十五歲以上長者佔十六人最多，四十五歲至五十四歲共十二人居次。

首季執法 八里龍米路段違規最多

警方執法小組指出，新北市原設有五十三處科技執法路段，比較二○二二年與二○二三年的路口科技執法，取締件數與交通事故件數都有明顯下降，今年一月至四月，科技執法違規前三名路口分別是八里區龍米路一段與關渡橋口，三重區疏洪東路與捷運路口、三重區新北大道與重陽路口。

交通警察大隊表示，市府運用中央統籌分配款，再新增板橋區四川路二段與中央路口、忠孝路與重慶路等廿五處科技執法路口，並挪移受捷運工程影響的兩處儀器，共廿七處路口設置多功能科技執法設備，將於七月一日啟用。

警方說明，科技執法採用AI人工智慧分析影像，自動辨識違規行為，取締重點包括不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車路口、違規停車、未保持路口淨空等。

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