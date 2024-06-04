新北「好孕」加碼 大腸癌篩檢擴大補助

為鼓勵生育，新北市將提供四十歲以下女性做AMH卵巢功能檢測，以利婦女及早規劃懷孕時程。 （記者賴筱桐攝）

2024/06/04 05:30

7月起 好孕專車全市孕婦適用 提供免費AMH檢測、醫療性凍卵補助

〔記者賴筱桐／新北報導〕昨天是市政總質詢首日，新北市議會國民黨團提出多項福利政策建議，獲市長侯友宜允諾，包括下修大腸癌公費篩檢年齡至四十五歲，好孕專車擴大至全市懷孕婦女適用，補助四十歲以下女性AMH卵巢功能檢測，以及補助癌症患者凍卵費用，並放寬原住民重陽禮金發放資格。民進黨團表示，雖然與黨籍議員長期爭取的福利措施有落差，仍肯定市府從善如流。

綠營︰有落差 但肯定願傾聽民意

市議員洪佳君表示，根據國民健康署公開資訊，每年約一萬多人罹患大腸癌，造成五千人死亡，早期發現的治癒率高達九十％，目前國健署僅針對五十歲到七十四歲提供二年一次的篩檢補助，建議公費篩檢年齡下修到五十歲以前。

大腸癌公費篩檢 下修至45歲

侯友宜說，若能降低罹癌率他非常支持，針對四十五歲到四十九歲族群，市府將提供一次免費大腸癌篩檢。

衛生局長陳潤秋指出，大腸癌有年輕化趨勢，糞便潛血是簡易且準確的篩檢方式，七月一日起，設籍新北市的四十五歲至四十九歲民眾，可前往廿九區衛生所、市立聯合醫院及土城醫院，接受一次免費糞便潛血篩檢，預計增加四百萬元預算，嘉惠十五萬人。

此外，市議員戴湘儀表示，為提高生育率及保障女性生育權，部分縣市已實施凍卵或不孕症檢查AMH補助政策，盼市府比照辦理。侯友宜表示，願補助AMH檢測費用，凍卵率先針對有醫療需求的癌症患者實施。

凍卵補助 癌症患者每人3萬

陳潤秋說明，鼓勵女性適齡生育，AMH為女性生殖能力的參考，可及早了解身體狀況，規劃懷孕時程。七月一日起，免費婚後孕前檢查項目新增四十歲以下女性AMH檢測，預計嘉惠三千人，需支出三二○萬元經費；至於凍卵經費龐大，根據台大醫院統計，取卵率僅八％，初步針對癌症患者，經醫師評估治療可能影響受孕功能者，提供每人三萬元補助，估計增加一八○萬元預算。

市議員江怡臻提議放寬好孕專車適用範圍，讓更多育兒家庭受惠；侯友宜說，將取消夫妻年所得一五○萬元限制，所有懷孕婦女皆適用，孕期及產後半年內可使用。

民進黨團總召張維倩表示，黨團曾提案大腸癌公費篩檢年齡下修至卅歲，未來將持續爭取，針對凍卵補助與好孕專車，黨籍議員也透過質詢或提案不斷爭取，終獲市府正面回應，雖然距黨團要求的條件仍有落差，肯定市府從善如流、傾聽民意。

原住民重陽敬老金 下修至55歲

另外，市議員楊春妹建議放寬原住民領取重陽敬老禮金資格，侯友宜同意下修年齡為五十五歲至六十四歲原住民，明年起發放，每人一千五百元。

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