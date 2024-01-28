守護兒少 新北幸福保衛站擴及北台8縣市

北台八縣市即日起，凡有困難、餓肚子的兒少可到四大超商門市免費取餐。（記者翁聿煌攝）

2024/01/28 05:30

7503超市加入 提供百元急難餐點 並通報社福系統

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會福利安全網的「幸福保衛站」，今年一月廿日起擴及北台八縣市，由統一、全家、萊爾富及OK等四大超商，總共七五○三家為有急難的兒少提供價值一百元的免費餐點，新北市長侯友宜前往超商，感謝超商的愛心共同守護有急難學子，希望未來「幸福保衛站」模式能擴及全台各縣市。

新北實施11年 9.2萬人次取餐

侯友宜廿七日前往萊爾富超商新北員山店，感謝四大超商十一年來成為新北市兒少安全的關懷據點，與市府合作，全年無休、寒假不打烊，共同守護急難學生，並致贈「吉龍舞春」春聯，祝福民眾龍年財運暢旺，賺大錢也能存到錢。

侯友宜表示，新北市自二○一三年起與統一、全家、萊爾富及OK超商合作成立「幸福保衛站」，成為社會安全網一環，十八歲以下家遇急難學生飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處協助個案家庭，迄今已有九萬二五一三人次取餐，協助許多家庭度過難關。

疫情期間發揮功能 受惠者大增

教育局指出，「幸福保衛站」實施初期，外界擔心免費取餐成為資源浪費，事實證明，多年來大部分取餐的學童，都是因為家庭有事故，而且在前三年疫情期間，取餐人數增加許多，也顯示「幸福保衛站」的社福指標性功能。

跨縣市合作 助孩子度過難關

教育局表示，去年新北市在北台區域發展推動委員會中建議，宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣等八縣市，透過跨區域、跨縣市資源整合與分工合作，將「幸福保衛站」納入跨縣市合作計畫。

教育局表示，凡設籍、就讀或在北台八縣市境內發生急難事由的十八歲以下學生，可至統一、全家、萊爾富及OK超商求助取餐，希望透過八縣市街頭巷尾的七五○三家的超商門市，公私合力，凝聚眾人力量，守護北台區域內一百八十萬學生。

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